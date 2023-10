Pogacar svetta anche sul green del Golf Club Varese

E’ stata la Pro Am “Let Access” ad accendere i riflettori sulla quattro giorni di golf internazionale ospitata da oggi a sabato sui prestigiosi green del Golf Club Varese. La gara inaugurale, che vedeva in campo 18 squadre formate da altrettante giocatrici professioniste e 54 “amateurs”, è stata vinta dalla formazione tutta al femminile composta dalla proette slovena Katja Pogacar e dalle dilettanti Benedetta Tunesi, M. Cristina Fontana e Alessandra Ferraris con 110 punti, seguita dalla squadra di Lucrezia Colombotto Rosso (103 punti) con il presidente del G.C. Varese Rinaldo Corti, Ferretto Ferretti e Maurizio Borsani. Al terzo posto si è classificata l’austriaca Katharina Muehlbauer con il supporto di Franco Turri, Rodolfo Mainoli e Patrizio Ebser (103 punti).

Da domani in campo ci saranno solo le 108 giocatrici da tutto il mondo che si contenderanno il diritto di accedere al tour maggiore. Il “Let Access”, circuito nato nel 2010 e rivolto alle nuove leve del golf continentale, vedrà in lizza giocatrici provenienti da 24 Paesi: Argentina, Australia, Austria, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Russia, Scozia, Slovenia, Spania, Sud Africa, Svezia, Svizzera. Sono quasi tutte molto giovani, dai 17 anni in su, con qualche giocatrice esperta (un nome su tutte, l’intramontabile Stefania Croce) a fare da chioccia. In palio c’è la possibilità di entrare a pieno titolo nel Let European Tour, il maggiore circuito professionistico femminile continentale. Una chance che sarà offerta solo alle prime sei giocatrici dell’ordine di merito, mentre le classificate dalla settima alla 21esima posizione avranno diritto di accedere alla fase finale del Let Qualifying School. Un’opportunità ghiottissima per chi ha deciso di fare del golf la propria professione.

Il Golf Club Varese si è preparato in grande spolvero per l’avvenimento, il terzo grande appuntamento internazionale ospitato sui green di Luvinate dopo l’Open d’Italia del 1958 e il Challenge Tour del 2012. I responsabili del sodalizio varesino puntano molto su questo appuntamento che, sull’onda del successo della recente Ryder Cup disputata nei giorni scorsi al Marco Simone alle porte di Roma, contribuirà sicuramente a far conoscere l’Italia e, in particolare Varese, come destinazione golfistica internazionale.

Ne sono convinti Vittorio Bersotti, direttore del Circolo di Luvinate, e il presidente Rinaldo Corti, impegnati a dare nuovo slancio al club che nel 2024 festeggerà il suo novantesimo compleanno.

Supportato da Regione Lombardia, Palace Grand Hotel, Comune di Varese, Comune di Luvinate, Carcano Trasporti, Enercom, Roda, Acqua Santa Vittoria,Golf Us, Zeiss, Maina, Group M e Acone Associati, il torneo prenderà il via domani alle 8,30. Sarà la greca Alkyonie Aharidis darà il via alle partenze, mentre toccherà alla dilettante italiana Matilde Zocchi alle 14,10 il compito di chiuderle. Occhi puntati soprattutto sulla ventitreenne svizzera Chiara Tamburlini ( due vittorie e sei piazzamenti nelle prime 10 nei tornei ai quali ha preso parte) e sulle italiane Clara Manzalini ( 4 volte nei top ten al primo anno da professionista), Lucrezia Colombotto Rosso (una delle proette emergenti in casa azzurra) e sulla dilettante varesina Francesca Pompa, fresca vincitrice del titolo italiano, che questi green li conosce come le sue tasche.