Porte aperte alle officine di Bellinzona, le Ferrovie Svizzere presentano l’apprendistato 2024

Login formazione professionale SA, le Ferrovie federali svizzere e i partner del trasporto pubblico presentano le professioni in vista dell’apprendistato 2024. La giornata avrà luogo sabato 21 ottobre 2023 alle Officine FFS di Bellinzona, dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

Tra le novità presentate vi è la nuova formazione di agente del trasporto pubblico, oltre la possibilità di sperimentare dal vivo la manovra ferroviaria, la costruzione di binari e la pulizia dei veicoli.

Login formazione professionale SA, partner della formazione delle FFS e delle maggiori aziende di trasporto pubblico in Svizzera e in Ticino, mette a concorso oltre 60 posti di formazione nelle più svariate professioni con molteplici possibilità di stage per le giovani e i giovani candidati: dall’operatore in automazione al costruttore di binari, dal polimeccanico all’accompagnamento treni e allo sportello vendita. Le nuove formazioni inizieranno ad agosto 2024.

Da agosto 2024 una nuova formazione in Ticino

Ad agosto 2024 prenderà avvio una nuova formazione professionale in Ticino. Per la prima volta i giovani potranno formarsi come Agenti del trasporto pubblico AFC nelle carriere gestione circolazione treni e mobilità: le FFS, FART e ARL investiranno nella formazione delle nuove leve che si cimenteranno nel controllo del traffico ferroviario, la pianificazione del personale e dei veicoli, oltre che nell’elaborazione dell’orario.

Sabato 21 ottobre vi sarà infine la possibilità di sperimentare dal vivo la manovra ferroviaria con una locomotiva e relativa carrozza, oltre che la possibilità di provare il montaggio di binari e la pulizia dei treni.

Le Porte aperte si svolgeranno sabato 21 ottobre 2023 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 presso il Centro di formazione di login Regione Ticino, Officine FFS di Bellinzona (entrata principale Viale Officina 8).

In Ticino le aziende che affidano la formazione degli apprendisti a Login sono FFS, FFS Cargo, Tilo, Fart (ferrovia Vigezzina/Centovalli e servizi su gomma), ARL, Ferrovia Lugano Ponte Tresa, F.lli Censi SA, Ennio Ferrari Sa e Sersa Group SA. Nel settore della tecnica, login collabora anche con Siemens e Schindler Elettronica.

Attualmente sono oltre 180 le giovani leve che stanno seguendo un apprendistato nel settore del trasporto pubblico in Ticino, rendendo di fatto login una delle più importanti aziende formatrici presenti sul territorio. login promuove e sostiene la formazione professionale duale, assicurando ai giovani il supporto necessario per garantire una qualità elevata della formazione.