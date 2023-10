Poste Italiane, lavori in corso alla filiale di Arsago Seprio

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Arsago Seprio, da oggi sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede è infatti sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. In tutti gli uffici postali, oltre a lavori di manutenzione ordinaria, ci saranno lavori di ammodernamento che interesseranno le postazioni di lavoro e la sala al pubblico.

Da oggi e indicativamente fino alla terza settimana di novembre l’Ufficio Postale non sarà pertanto operativo. A partire da martedì 17 ottobre e per tutta la durata dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Arsago Seprio la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Somma Lombardo sito in via Gerolamo Dolci 3, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35; l’Ufficio Postale è anche dotato di un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Le operazioni non eseguibili in circolarità potranno essere effettuate solo nel consueto orario dell’Ufficio di Arsago (lunedì – venerdì 8.20 – 13.35 e sabato 8.20-12.35). Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.