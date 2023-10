Posti di blocco forzati e auto speronate: la folle corsa in auto di un quattordicenne tra Mendrisio e Lugano

Alla guida dell’auto di un parente, un quattordicenne è stato arrestato, dopo un rocambolesco inseguimento tra posti di blocco forzati e auto tamponate.

È accaduto la notte scorsa, attorno alla 1.30, a Mendrisio. Secondo la ricostruzione fornita dalla magistratura dei minorenni e dalla polizia cantonale, il ragazzo, di nazionalità svizzera e domiciliato nel Luganese, dopo essersi messo al volante di una vettura, ha prima forzato un posto di blocco della Polizia cantonale in zona svincoli A2 a Mendrisio. Successivamente ha forzato il posto di controllo per poi fuggire per le vie del centro.

A quel punto ha imboccato a piena velocità la strada cantonale verso Lugano. Giunto a Melide, sul ponte diga, ha accelerato davanti al posto di blocco costringendo gli agenti di polizia a ripararsi per non essere investiti.

Alla rotonda di Melide la polizia ha provato nuovamente a fermarlo ma il ragazzo ha speronato l’auto di pattuglia e urtato un agente che ha riportato delle escoriazioni e delle contusioni, per poi proseguire nella sua corsa in direzione di Paradiso. Qui, in zona Conca d’Oro, trovandosi la strada sbarrata è stato intercettato e bloccato. Quando il quattordicenne è sceso dall’auto, la vettura, senza freno a mano, si è mossa andando a sbattere contro la vettura della polizia cantonale.

Nei confronti del 14enne è scattata una denuncia per grave infrazione alle norme della circolazione stradale, guida senza autorizzazione, furto d’uso, impedimento di atti delle autorità, esposizione a pericolo della vita altrui e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.