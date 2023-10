Posticipa al 23 ottobre l’accensione dei caloriferi a Varese

Il Comune di Varese ha stabilito, tramite un’ordinanza del sindaco Galimberti, di posticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento. La data slitta al 23 ottobre 2023, rispetto al 15 del mese stesso. Questa decisione è dovuta alla anomala ondata di calore che ha caratterizzato l’inizio della stagione autunnale, allungando, di fatto, la stagione estiva. Il provvedimento è volto anche al risparmio e alla riduzione delle emissioni di materiali inquinanti nell’aria.

Il posticipo dell’accensione degli impianti di riscaldamento non è previsto per ospedali, cliniche, case di cura e ricovero per anziani e minori, nelle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei soggetti affidati ai servizi sociali. Esentate anche scuole materne, asili nido oltre a piscine, saune ed edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, nei casi in cui ci siano esigenze tecnologiche o di produzione.