Potenziata l’attività ambulatoriale della Casa di Comunità di Laveno Mombello

Dall’inizio di ottobre, il Distretto sanitario di Laveno Mombello, diretto dal dott. Claudio Chini, ha potenziato l’attività ambulatoriale erogata nella Casa di Comunità, con l’obiettivo di dare una risposta sempre più completa ai bisogni dei cittadini del territorio e non solo, con particolare attenzione alle esigenze dei pazienti cronici, a cui si intende offrire i servizi necessari il più possibile vicino a casa e al contesto di vita.

In particolare, dal 1° ottobre, nella Casa di Comunità di Laveno Mombello, è stata avviata l’attività ambulatoriale di Neurologia e di Pneumologia, quest’ultima grazie alla collaborazione con la struttura di Pneumologia diretta dalla Dott.ssa Cinzia Gambarini. A novembre, invece, sarà avviata l’attività ambulatoriale di Cardiologia, grazie al la sinergia con il Dipartimento di area cardio-toraco-vascolare, diretto dalla Dott.ssa Battistina Castiglioni, e di Diabetologia, grazie alla disponibilità della Diabetologia di ASST Sette Laghi, di cui è Responsabile la Dott.ssa Cristina Romano.

Nella casa di Comunità di Laveno Mombello, come nelle altre tre già attive in Azienda (Arcisate, Tradate e Varese) è attivo il servizio dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), un professionista che assicura l’assistenza infermieristica con intensità e complessità di cura differenti a seconda delle necessità. Nel dettaglio, a Laveno Mombello, il team degli Infermieri di Famiglia è in servizio dalla metà di marzo 2022 e ha seguito 531 pazienti, di cui 470 over 65, è stato impegnato in più di 3.300 visite domiciliari e in più di 10.500 telefonate ai pazienti del territorio del Distretto di Laveno Mombello.

«L’attività ambulatoriale e quella degli infermieri di famiglia sono importantissime, ma a dare ulteriore significato alla Casa di Comunità di Laveno Mombello sarà la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e con le Istituzioni – tiene a sottolineare il Direttore del Distretto, Claudio Chini – per rispondere sempre di più ai bisogni non solo sociosanitari di questo territorio, ma di salute nel senso più ampio del termine!.