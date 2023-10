Presentati i progetti di riqualificazione di piazza delle Tessitrici e via Matteotti a Malnate

Il sindaco Irene Bellifemine e il vicesindaco Jacopo Bernard hanno fatto il punto sui prossimi lavori in programma a Malnate, focalizzandosi in particolare sulla riqualificazione della centrale piazza delle Tessitrici e di via Matteotti, la strada – che fa parte della Sp57 – che dal centro cittadino porta alla stazione.

«Piazza delle Tessitrici avrà un nuovo arredo urbano mentre il lavoro su via Matteotti sarà più profondo, con una nuova pavimentazione e un restyling generale – ha spiegato il sindaco -. Erano interventi sui quali stavamo ragionando da tempo e che avevamo già presentato (leggi qui, ndr), collegando al meglio la piazza due punti cruciali della città come la piazza e la stazione, creando continuità anche con l’intervento che verrà realizzato con le rotatorie sulla Briantea».

I due progetti sono stati approvati in giunta con la fattibilità economica nella passata settimana e ora dovranno essere realizzati i progetti esecutivi. L’Amministrazione conta di iniziare i lavori con i primi mesi del 2024.



«L’intervento – spiega il vicesindaco Bernard parlando di piazza delle Tessitrici – servirà a creare maggiore fruibilità sulla piazza, andando a creare zone ombreggiate. Metteremo mano anche a un grave difetto progettuale, il pericoloso gradino al centro, con dei dissuasori. Saranno previsti 8 strutture coperte che verranno ancorate al selciato o comunque verranno interrate di quel tanto che basta per non andare sotto al livello esistente, anche perché sotto ci sono dei garage privati. Anche le sedute e i tavoli non saranno liberi ma fissati a terra, ma verranno analizzati al meglio per capire la soluzione migliore. L’idea è che questo sia un primo momento, rispondendo a esigenze immediate, dei vari interventi che abbiamo programmato e che potranno essere ripetuti in futuro».



«Su via Matteotti l’intervento – conclude Bernard – costerà circa 500mila euro, tutti comunali e sarà definitivo. L’obiettivo sarà rivitalizzare l’area commerciale rendendola più attrattiva, con la particolare attenzione a pedoni, ciclisti e persone con disabilità. La pista ciclabile verrà eseguita su via San Giuseppe (strada parallela che già è vietata al transito dei mezzi, ndr). Abbiamo chiesto ai progettisti di allargare al massimo i marciapiedi mantenendo la carreggiata percorribile per il trasporto pubblico».