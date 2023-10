Prevenzione “a tappeto”, così si combatte il cancro al seno

“Prevenire e curare per sconfiggere il tumore al seno”. Serata importante quella di ieri, mercoledì 11 ottobre, nel salone di Villa Puricelli per l’incontro divulgativo organizzato da IN Valbossa aps in collaborazione con il Comune di Bodio Lomnago nell’ambito della quinta edizione di Valbossa IN Rosa.

Dopo il weekend di visite senologiche specialistiche donate al Belvedere di Azzate, con una cinquantina di donne sottoposte a ecografia e mammografia sulla clinica mobile del progetto “Senologia al centro” della divisione Mobile System del gruppo Gnodi in collaborazione con Lilt, si è affrontato il tema del tumore alla mammella dal punto vista medico.

Introdotti dalla dottoressa Miriam Oggioni, direttore del Distretto sanitario di Azzate, in qualità di relatori si sono alternati gli oncologi Graziella Pinotti e Claudio Chini, la chirurga e senologa Francesca Rovera e la genetista Maria Grazia Tibiletti. Prevenzione, screening, genetica, terapia chirurgica e medica, prossimità e vicinanza territoriale di cure e follow up sono state alcune delle tematiche affrontate anche grazie all’intenso dibattito che ne è seguito, stimolato dalle numerose domande dei tanti presenti.

Fondamentale e imprescindibile l’impegno costante su tutto il territorio di medici, operatori sanitari, tecnici e amministrativi che quotidianamente e spesso al di fuori degli orari di lavoro, si dedicano alle donne afflitte da una patologia purtroppo sempre più diffusa e in una fascia di età che va allargandosi, dopo i 20 anni e oltre i 70 anni. A tutti loro è andato il grazie e un sincero applauso di tutta la platea.

Cogliendo l’esempio e l’invito di Valbossa IN Rosa, il Comune di Casale Litta ha già prenotato la clinica mobile di “Senologia al centro” per una giornata di visite che verrà svolta nel mese di novembre e un’altra giornata di noleggio sarà donata da IN Valbossa aps al paese con più partecipanti (tra i 29 patrocinatori della quinta edizione) alla Camminata al Lago IN Rosa che si svolgerà domenica 22 ottobre sulla pista ciclopedonale del Lago di Varese con partenza e arrivo all’area feste di Buguggiate (accanto al Tigros del Lago).

Nel frattempo, tra i tanti eventi del ricco calendario di Valbossa IN Rosa, si segnala Valbossa IN Sella, motogiro in programma domenica 15 ottobre con partenza da Mornago e, dopo sei tappe libere tra le nove indicate, arrivo all’ora di pranzo al Belvedere di Azzate dove, nel pomeriggio (ore 16.30), in collaborazione con il Comune di Azzate sarà inaugurata la panchina rosa.

