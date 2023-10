Prevenzione senologica, con “Sorrisi in rosa” alla Liuc controlli per 70 studentesse

Oltre 70 studentesse LIUC hanno aderito a questa edizione di “Sorrisi in rosa”, il progetto di prevenzione senologica di Humanitas nato con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce in termini prognostici.

Il 13 e 14 ottobre sono state le giornate dedicate alle visite senologiche gratuite, svolte direttamente in LIUC dal dott. Luciano Branchini, senologo dell’ospedale Humanitas Mater Domini.

Il progetto è realizzato con il patrocinio di Rotaract “La Malpensa” e Rotary Club “Castellanza”.

«Siamo alla sesta edizione dell’iniziativa per LIUC – commenta Alessandra Massironi, responsabile del Servizio Counseling and Well-being della LIUC – e anche questa volta in pochissimo tempo abbiamo esaurito i posti disponibili per le visite. Ciò significa che l’obiettivo di costruire e diffondere una cultura della salute a partire dai luoghi di formazione è stato raggiunto. I temi legati al benessere della comunità interna ed esterna sono un elemento peculiare degli indirizzi del nostro ateneo in ottica di Corporate Social Responsability. Inoltre, la prevenzione è fondamentale: le statistiche danno sempre più in aumento l’incidenza del carcinoma mammario e vedono la prevenzione precoce come strategia vincente per la cura e per il contenimento delle recidive, poichè consente di intervenire tempestivamente».