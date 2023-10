Prezzi, non solo crisi nei campi: il caro-elettricità taglia il potere di spesa dei consumatori

La spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’arrivo dell’autunno. È quanto afferma Coldiretti Varese in riferimento all’ aumento della bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di settembre 2023, che sale del 4,8% rispetto ad agosto secondo quanto comunicato da Arera.

Un annuncio che fa seguito al rincaro del 18,6% % della bolletta dell’elettricità nell’ultimo trimestre dell’anno. Il costo dell’energia, oltre a deprimere i consumi – conclude la Coldiretti provinciale – si riflette in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione.

Sul tema, il commento del presidente di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo: «Purtroppo siamo di fronte a uno scenario da tempesta perfetta, che si abbatte sia sulle imprese agricole – che vedono quotazioni dei prezzo di mercato irrisorie, come nel caso dei cereali – sia sulle famiglie costrette a tagliare il contenuto del carrello della spesa per poter pagare le bollette. Occorre fare quadrato e difendere il made in Italy a tavola e, con esso, il futuro di una produzione nazionale e locale che non può essere sacrificata ai riflessi di quelle dinamiche di mercato globale che sempre più condizionano la nostra agricoltura».