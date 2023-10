Prima edizione per Ballon, il festival del fumetto di Busto Arsizio

Sabato 7 e domenica 8 ottobre i fumetti saranno i protagonisti di un’intensa due giorni per appassionati e curiosi.

La prima edizione di BAlloon-Festival del Fumetto di Busto Arsizio, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Creative Comics, porterà infatti in città 21 tra i più grandi autori italiani di Marvel, Topolino, Tex Willer, Diabolik, Dylan Dog, Warner Bros, Julia, Samuel Stern, Dragonero, Martin Mystere, Vorticerosa, Scen.

Il Festival, realizzato anche grazie al contributo di BPER, offrirà performance live, laboratori per adulti e bambini, presentazioni di volumi, mostre e un foto set itinerante con gli Avengers e un Comics Contest organizzato dal dipartimento culturale dello Studio Legale A&A.

«Con l’arrivo di ‘BAlloon’, alla prima edizione, intendiamo accendere anche a Busto un riflettore importante sul mondo dei fumetti, genere letterario che vanta numerosissimi appassionati, di ogni fascia d’età, a cui dedichiamo una significativa occasione di conoscenza e approfondimento – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Scopo del ‘Festival del fumetto di Busto Arsizio’ è infatti, diversamente da altri appuntamenti, quello di concentrare l’attenzione sull’aspetto propriamente artistico/letterario, ponendo al centro il prodotto ‘libro’. Saranno presenti autori e disegnatori tra i più noti e apprezzati, che guideranno i partecipanti nelle fasi di creazione e realizzazione, attraverso i numerosi laboratori. Una due giorni di grande vivacità creativa e culturale, in cui la città si trasformerà in un incubatore di energie, fantasia, disegni e parole, che ci auguriamo possa attrarre appassionati e semplici curiosi anche da fuori città. Non mancherà, infine, spazio per le tre librerie di Busto specializzate nei fumetti, protagoniste di una ricca offerta letteraria in città».

Programma e autori del festival Balloon

Sabato 7 ottobre

Biblioteca comunale – Sala Monaco – Via Borroni

ore 15.00 apertura Festival e inaugurazione delle mostre

ore 16.30 Laboratorio Disney per bambini 7-12 anni

Prenotazione obbligatoria eventbrite : https://www.eventbrite.it/e/715222278087

ore 18.00 Premiazione Comics Contest a cura di Studio Legale A&A

Domenica 8 ottobre

Piazza Vittorio Emanuele II – Piazza Santa Maria – Piazza San Giovanni

ore 10.00 -12.30 foto set MultiversoCosplay. Incontra gli Avengers!

Museo del Tessile – Via Volta, 6

ore 10.00 -18.00

autori e stand delle fumetterie di Busto Arsizio

performance live

Apericomics!

Sarà possibile acquistare un portfolio con un doppio coupon che dà diritto ad un aperitivo e ad un disegno sketch live di uno dei disegnatori presenti

ore 14.00-16.30

foto set MultiversoCosplay.

Incontra gli Avengers!

ore 15.00

Le gocce

Presentazione del fumetto di Roberto Gagnor e Stefano Zanchi

ore 16.00

Le regine del terrore

Presentazione del libro di Davide Barzi sulle sorelle che inventarono Diabolik

ore 17.00

Il club del tramezzino

Incontro con gli autori Maria Paola Pesce e Fausto Chiodoni, a cura di Nomos Edizioni e FNM.

Autori presenti al Festival:

Fernando Caretta, Bruno Testa, Beniamino Del Vecchio, Giada Belviso, Ivan Calcaterra, Fabiano Ambu, Rosa Puglisi, Sergio Cabella, Giuseppe Candita, Davide Barzi, Max Avogadro, Emmanuele Baccinelli, Alessandro Gottardo, Roberto Gagnor, Stefano Zanchi, Marco Ghion, Daniele Statella, Giulia Rinaldo

Ingresso libero

Per informazioni: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it