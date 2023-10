Primi passi a Varese per progetto a sostegno di famiglie in situazioni di fragilità

E’ entrato nel vivo il progetto sociale “La famiglia: una – centomila”, a sostegno di bambini e famiglie che si trovano in situazioni di fragilità: un intervento per il quale il Comune di Varese, in qualità di capofila insieme a una rete di realtà del territorio, ha ottenuto un finanziamento di 210 mila euro di risorse europee. Si è tenuto il primo incontro con le diverse realtà coinvolte, durante il quale è stato presentato il programma delle azioni previste.

«Prende il via il progetto che si rivolge a nuclei familiari in cui sono presenti bambini e ragazzi di età compresa tra gli 0 e i 16 anni e che vivono in un momento di grave difficoltà sociale ed economica – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari -. La convocazione di tutta la rete di realtà istituzionali, enti educativi e del terzo settore è stata l’occasione per condividere gli obiettivi generali e presentare le tappe presenti in questo dispositivo. Nel corso del progetto verranno promossi ulteriori tavoli di incontro per condividere e monitorare le azioni di intervento».

Il progetto “La famiglia: una – centomila” prevede di attuare interventi di sostegno alla genitorialità e di prevenzione alle vulnerabilità di famiglie e bambini, attraverso azioni dirette come laboratori educativi, attività di socializzazione, accompagnamento nelle diverse fasi di vita, e obiettivi secondari rivolti ai genitori con l’attivazione di servizi, coinvolgendo gli insegnanti nella formazione specifica e costruendo reti con gli Enti del Terzo Settore e i servizi specialistici. I beneficiari del progetto sono 30 nuclei familiari individuati dai Servizi sociali. Il programma è promosso dall’Ambito distrettuale di Varese, in partnership con la Cooperativa Sociale La Casa Davanti al sole e la supervisione scientifica della Università di Padova, ideatrice del programma.