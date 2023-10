Primo sì al piano attuativo per la riqualificazione e l’ampliamento del centro commerciale di Rescaldina

Primo via libera al piano attuativo per la riqualificazione e l’ampliamento del centro commerciale di Rescaldina. Nei giorni scorsi la giunta Ielo ha approvato la delibera che segna il primo passo verso la conclusione di un capitolo aperto ormai dal 2015, che a più riprese ha anche infiammato il dibattito politico in paese.

Aperto dal 2000, il centro commerciale, come si legge nella delibera di giunta, necessita «un ammodernamento e una riqualificazione complessiva» per «mantenere un’adeguata capacità competitiva all’interno del quadrante di riferimento, oggi profondamente variato con la nascita di strutture similari più moderne e attrattive, oltre alla notevole “polverizzazione” sul territorio di medie strutture di vendita». E per questo da tempo, fin da quando l’insegna era ancora Auchan, la proprietà ha manifestato l’intenzione di mettere mano al complesso, cosa peraltro in parte già avvenuta con il restyling delle facciate, ma anche di ampliarlo aumentando la superficie commerciale.

Tanto che già dal 2015 la proprietà si è seduta al tavolo con l’amministrazione iniziando un percorso che nel 2017 ha portato ad una variante parziale al piano di governo del territorio, di fatto poi “sposata” dal successivo PGT in vigore dal 2019: atto con cui l’amministrazione ha «concretizzato l’obiettivo – riporta la delibera – di promuovere iniziative ispirate alla riduzione del consumo di suolo, all’integrazione e al potenziamento della mobilità sostenibile e dolce (percorsi ciclabili), all’implementazione delle connessioni verdi e all’ampliamento delle aree aventi destinazione agricola, e, in generale, all’incremento delle dotazioni di standard (verde urbano e parchi) oltre che di servizi».

Il risultato, otto anni dopo l’avvio dell’iter, è un progetto che «a fronte di una facoltà di ampliamento massima di 25.650 metri quadri, tra l’altro attuabile su area già oggi urbanizzata, contempla la riconduzione a destinazione “agricola” di oltre 41mila metri quadri di aree contermini a quelle del centro commerciali che avevano pregressa destinazione urbanistica “commerciale”». Progetto che, peraltro, non dovrà essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale secondo quanto ha deciso Regione Lombardia e nemmeno dovrà essere oggetto di un accordo di programma dal momento che nella sua configurazione ultima, ovvero quella depositata tra luglio e settembre al protocollo comunale, si parla di una superficie di vendita di 9.900 metri quadri contro i 14.500 inizialmente previsti.

L’ampliamento interesserà l’area dove oggi c’è il parcheggio riservato ai dipendenti, e prevede che l’operatore proceda però parallelamente ad un intervento sulla rete verde che porterà alla realizzazione di un’area boschiva di metratura doppia rispetto a quella attuale, che creerà di fatto un corridoio ecologico. Prima di vedere le ruspe, però, bisognerà verosimilmente aspettare almeno la fine del prossimo anno, anche perché l’adozione del piano attuativo da parte della giunta è solo il primo step dell’iter che, se tutto andrà come previsto, si concluderà con l’approvazione vera e propria.

«Questa amministrazione, come quella che l’ha preceduta, ha esaminato più che approfonditamente la questione – sottolinea il sindaco Gilles Ielo -: da sette anni facciamo incontri per capire l’impatto del progetto e portiamo su quei tavoli le nostre idee. In questo caso esistevano già dei diritti acquisiti da parte dell’operatore e non si poteva pensare ad una battaglia come quella portata avanti, ad esempio, per Ikea: ogni situazione richiede una valutazione contestuale, che tenga conto dei documenti e dello stato di avanzamento delle procedure. Siamo comunque riusciti ad arrivare ad un’operazione dove a livello di consumo di suolo vengono recuperati 40mila metri quadri».