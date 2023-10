Progetto “Im.patto – CibiAmoLuino”: parte l’azione “Cuciniamo le eccedenze”

Il progetto “Im.patto – CibiAmoLuino” è un’iniziativa di Nova Coop volta a co-progettare con le realtà locali azioni di sensibilizzazione e promozione sui temi del cibo, della salute, del benessere e della sostenibilità.

Nova Coop, l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Luino e la Comunità Operosa Alto Verbano hanno svolto un’intesa attività che ha coinvolto molte realtà del territorio, per definire tre azioni che possono così essere riassunte:

– “Ci sto? Affare fatica” un progetto di educativa di strada portato avanti dalla Cooperativa Lotta all’Emarginazione per sensibilizzare i ragazzi sul consumo di cibo

– le “Ricette di una volta” che vuole recuperare la tradizione e la cultura del cibo attraverso laboratori di stimolazione al ricordo con gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) della Fondazione Mons. Comi

– “Cuciniamo le eccedenze” che vede impegnati i ragazzi del CFP di Luino nel cucinare le eccedenze alimentari messe a disposizione dalla COOP e che la Caritas e la Chiesa Metodista di Luino distribuiranno alle famiglie bisognose.

Questa ultima azione è iniziata lunedì 23 ottobre con la consegna al CFP di Luino da parte di Nova Coop di prodotti in via di scadenza utili per cucinare; nel pomeriggio gli studenti del CFP, accompagnanti dai loro docenti, hanno fatto visita alla COOP per scegliere tra le eccedenze di frutta e verdura quello che può servire per la preparazione dei pasti. E così martedì mattina sono iniziate le attività presso le cucine del CFP di Luino ove i novelli cuochi hanno preparato ben 60 pasti completi. Ogni pasto comprende un primo piatto di gustose crespelle al formaggio seguito da un secondo piatto a scelta tra fegatini di pollo, durelli di pollo e bocconcini di salsiccia e pollo, il tutto accompagnato da zucchine trifolate con olio, aglio e prezzemolo.

Appena pronte le confezioni con i pasti sono state prelevate dalla Caritas e dalla Chiesa Metodista di Luino e distribuiti alle famiglie bisognose del territorio. Questa iniziativa si ripeterà ancora nell’ambito del progetto ““Im.patto – CibiAmoLuino” per preparare altri pasti per le famiglie in difficoltà e cene per la cittadinanza.

Questo progetto rientra in un più vasto programma che da anni la Comunità Operosa e la Chiesa Metodista di Luino stanno portando avanti sulle eccedenze alimentari e sugli sprechi di cibo. Pensiamo che nel 2022 sono andate sprecate nella filiera alimentare italiana oltre 4 milioni di tonnellate di cibo per un valore complessivo nella filiera italiana del cibo di 9 milioni di Euro (dati Waste Watcher 2023).

«Sprecare cibo significa sprecare le risorse utilizzate per la sua produzione come l’energia, l’acqua le la terra; significa consumare inutilmente combustibili fossili che sono responsabili delle emissioni di gas climalteranti e che contribuiscono pesantemente al riscaldamento globale e quindi ai cambiamenti climatici. Ogni azione per ridurre lo spreco di cibo e gestire le eccedenze alimentari è sicuramente da apprezzare e sviluppare se vogliamo migliorare la sostenibilità dei nostri sistemi di produzione e delle nostre comunità» concludono dalla Comunità Operosa dell’Alto Verbano.