Protezione civile, corso di formazione gratuito per sindaci e funzionari

Un percorso nato ormai un anno fa, in seguito agli incontri con i sindaci e con la Prefettura, che ha portato all’istituzione di un Corso di formazione gratuito in materia di Protezione civile rivolto a sindaci dei Comuni della provincia di Varese (in veste di Autorità di Protezione Civile) e ai Funzionari Responsabili della funzione di Protezione civile o Operatori ROC (referente operativo comunale).

Nato in collaborazione con UPEL (Unione Provinciale Enti Locali), il corso prevede 4 incontri in presenza nelle giornate del 6-10-17-24 novembre 2023 dalle ore 17:00 alle 20:00. Il corso si svolgerà presso la Sala Convegni di Villa Recalcati con lezioni frontali dal taglio pratico-operativo di dettaglio con simulazioni, esercitazioni ed esempi pratici.

Gli obiettivi del corso saranno principalmente due: acquisire una maggiore consapevolezza del Sistema di Protezione Civile e migliorare la prontezza operativa e di risposta in occasione e in vista di eventi emergenziali; strutturare una conoscenza condivisa che renda effettivamente possibile la collaborazione, il supporto e il mutuo soccorso tra le istituzioni in caso di necessità, come previsto da accordi vigenti a livello nazionale e regionale.

«Dopo un tavolo di confronto avvenuto con la Prefettura ci si è resi conto che i sindaci, se lo riterranno, a loro tutela, avrebbero dovuto approfondire la materia che è una funzione fondamentale nei comuni e non dovrebbe essere delegata a settori quali per esempio la Polizia Locale. I coordinatori e i rappresentanti del volontariato non hanno responsabilità giuridiche, quelle sono sempre in capo all’autorità di Protezione civile che è il sindaco e il compito del Settore provinciale è sempre stato quello di tutelare i sindaci e il volontariato. Siamo consapevoli che a volte le indicazioni che abbiamo dato sono andate contro certe aspettative, ma la nostra coscienza ci porta al rispetto delle regole e delle norme – commenta il consigliere delegato Alberto Barcaro, che conclude – Ci auguriamo, per il bene di tutto il Sistema, che le adesioni siano alte proprio per una legittima collaborazione responsabile tra Istituzioni».

