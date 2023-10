“Qui per difendere i diritti civili” le consigliere di Varese e Saronno al convegno della comunità LGBTQIA+

Le consigliere comunali di Varese Helin Yildiz e di Saronno Lucy Sasso hanno partecipato a Prato al convegno annuale della rete RE.A.DY, una rete che promuove buone prassi per la comunità LGBTQIA+ della quale sono partner 305 enti locali tra comuni, province, città metropolitane e regioni. Il convegno è occasione di confronto e dibattito tra consiglieri, assessori, sindaci e funzionari provenienti da tutta Italia, col fine ultimo di costruire una società più inclusiva e libera da discriminazioni. Tra i partner della rete dalla provincia di Varese, oltre alle due città rappresentate dalle consigliere, è di recente adesione il comune di Caronno Pertusella.

«In questo momento storico nel nostro paese è ancora più rilevante la battaglia collettiva sui diritti civili, che deve partire proprio dai territori. Non possiamo permetterci passi indietro su nessun fronte in quanto tutte le discriminazioni si richiamano l’una con l’altra» affermano Yildiz e Sasso.

Nella due giorni sono stati approfonditi temi attuali come l’introduzione della carriera alias (a tutela delle persone che stanno compiendo un percorso di affermazione di genere), e il riconoscimento delle famiglie arcobaleno, approfondendo le nuove disposizioni riguardanti la trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali.

«Ringraziamo il Comune di Prato e la segreteria della rete RE.A.DY del Comune di Torino per l’organizzazione di un evento che, attraverso la condivisione e la cooperazione, ci ha permesso di costruire ponti tra amministratori al fine di rilanciare azioni per un paese più inclusivo» concludono le consigliere