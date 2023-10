Ragazzi a confronto nel Salone dei mestieri: un investimento sul futuro

Inaugurato oggi, lunedì 2 ottobre, il Salone dei Mestieri e delle Professioni all’UnaHotels di Varese. Attesi in tre giorni migliaia di ragazzi di terza media per conoscere e sperimentare con piccoli laboratori decine di possibili diverse professioni.

A guidarli in questo percorso ragazzi un poco più grandi, attualmente impegnati negli studi, affiancati dai loro insegnanti e suddivisi in 24 differenti stand.

Meccanica, impiantistica e servizi turistici i settori più presenti, ma a stimolare maggiore curiosità tra i giovanissimi nella prima giornata sono stati i banchi dedicati alla moda, dal piccolo laboratorio di incisioni allestito dai ragazzi del corso in oreficeria alla sartoria.

A dare slancio a quest’ultimo settore anche la presenza di Ottavio Missoni Jr, in rappresentanza degli imprenditori che sostengono l’iniziativa assieme alla Camera di Commercio di Varese, Ufficio scolastico territoriale e Provincia di Varese.

IL TERRITORIO INVESTE SUI RAGAZZI

«Per gli studenti che si affacciano alle scuole superiori questi laboratori sono un’occasione unica per vedere concretamente alcuni aspetti dei diversi mestieri, guidati poi da ragazzi appena più grandi di loro in un’esperienza tra pari che acquista ancora più valore», ha detto il presidente Marco Magrini, tagliando il nastro assieme a uno studente della secondaria di primo grado Dante di Varese.

«Gli scultori dicono che “in ogni blocco di marmo c’è già una statua che deve nascere”. Lo stesso succede con i ragazzi e sta a noi come adulti fare in modo che da ciascuno emerga il professionista più adatto a rendere questi ragazzi adulti soddisfatti e realizzati», ha aggiunto Carmelo Lauricella, Consigliere provinciale con delega a istruzione e formazione.

«Sosteniamo sempre eventi validi di orientamento perché facendo la scelta gusta i ragazzi di oggi saranno in grado di dare un contributo determinante all’economia di domani», ha detto Mauro Temperelli, presidente segretario generale della Camera di Commercio di Varese, sottolineando l’importanza di essere tornati a un Salone dei mestieri in presenza dopo gli anni della pandemia. «Per la scuola essere in presenza è fondamentale – ha ribadito la preside del Daverio, Nicoletta Pizzato – È una soddisfazione poter offrire ai ragazzi una versione diversa dell’orientamento, basata non su stereotipi o passaparola in famiglia, ma che permette loro di capire in prima persona le alternative, confrontandosi tra pari».

«Il salone dei mestieri è segno dell’investimento di tutto il territorio, mondo economico, scuola e istituzioni sui ragazzi che sono il nostro tesoro più grande», ha aggiunto l’assessora ai Servizi educativi del Comune di Varese Rossella Dimaggio augurando ai ragazzi di trovare ciascuno la propria passione e il proprio talento, vi auguro di trovare la passione e il talento.

COME VISITARE IL SALONE DEI MESTIERI

Il Salone dei Mestieri e delle Professioni 2023 sarà aperto sino a mercoledì 4 ottobre e prevede visite su prenotazione da parte delle scolaresche, dalle 8.30 alle 17.30.

Ogni pomeriggio, dalle ore dalle 14.30, il Salone è aperto alle visite libere da parte delle famiglie e, a partire dalle ore 17, offre anche seminari formativi per genitori, docenti e allievi delle quinte superiori. Tra questi, l’appuntamento di mercoledì 4 ottobre, a conclusione del Salone, quando i giovani allievi dell’Istituto Einaudi di Varese intervisteranno esponenti di Camera di Commercio, imprenditori, sindacalisti e rappresentanti delle Fondazioni ITS.

Il Salone dei Mestieri e delle Professioni 2023 è anche online all’indirizzo www.salone-dei-mestieri.it