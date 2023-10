Reazione di forza per la Varesina, un punto per la Castellanzese

Ottava di campionato per il Girone B di Serie D che vede la reazione veemente della Varesina dopo la sconfitta della settimana scorsa. La Castellanzese invece ottiene un punto casalingo.

VARESINA – FOLGORE CARATESE 4-0

Dopo il ko in casa della Tritium la Varesina era chiamata alla pronta reazione e quella di oggi è stata una vera prova di forza. Le fenici si sono imposte 4-0 sull’ambiziosa Folgore Caratese. E invece a Venegono Superiore i ragazzi di mister Marco Spilli hanno dominato la gara, segnato 4 gol e ottenuto tre punti che li proiettano a quota 16 punti in classifica, a una sola lunghezza dalle due capoliste Arconatese e Caldiero, pari merito con il Piacenza. A firmare la vittoria contro i brianzoli sono stati Manicone, a segno al 18’ del primo tempo su rigore, Cosentino, Gasparri e Orellana nella ripresa, che nel giro di 17’ hanno chiuso i conti.

Varesina – Folgore Caratese 4-0 (1-0)

Marcatori: 18’ rig. Manicone, 58’ Cosentino, 70’ Gasparri, 75’ Orellana Cruz

Varesina: Basti, Ciuffo, Cosentino (81’ Robbiati), Onkony, Perin, Guidetti, Gatti, Vitale (69’ Grieco), Orellana Cruz (86’ Buzzetti), Gasparri (90’ Sali), Manicone (86’ Isufi). A disposizione: Buini, Polenghi, Olivieri, Rodolfo Masera. All: Marco Spilli

Folgore Caratese: Macchi, Vernocchi (59’ Confalonieri), Arpino, Gritti, Gaetani (53’ Arduini), Panatti, Diop (78’ Florida), Chibsah, Santambrogio, Cavallini (46’ Silvestre), Silano (65’ Scapuzzi). A disposizione: Piga, Rosa, Napolano, Koval. All: Simone Crippa

Arbitro: Luka Meta di Vicenza (Graziano/Zanin)

Ammoniti: Arpino (F), Panatti (F)

Note: clima soleggiato e un po’ ventoso. Circa 300 spettatori. Angoli: 7-4. Recupero: 0’ + 3’

CASTELLANZESE – TRITIUM 1-1

E invece la Castellanzese dopo la vittoria di Caravaggio non riesce a conquistare la seconda gioia di fila. Al “Provasi” i neroverdi ottengono un punto grazie al gol di capitan Mandelli nel recupero del secondo tempo. Una gara raddrizzata quindi negli ultimi istanti per i ragazzi di mister Manuel Scalise dopo che nel primo tempo a trovare il gol era stata la squadra ospite con una pennellata di Lazzaro su punizione, proprio come una settimana fa contro la Varesina. La Castellanzese con questo punto sale a quota7 punti, proprio come la Triutium, appaiate in classifica a Clivense e Club Milano.

CASTELLANZESE-TRITIUM 1-1 (0-1)

RETI: 23’ pt Lazzaro (T), 48’ st Mandelli

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Sassaro, Compagnoni, Bernardi; Reggiori (19’ st Cerlesi), Mandelli, Arrigoni (36’ st Raso), Boccadamo, Ayokoue (22’ st Di Nardo); Pastore, Vitali (36’ st Duchini). A disposizione: Poli, Marmo, Arcangeloni. Allenatore: Manuel Scalise

TRITIUM (4-4-2): Rossi; Milesini, Scietti, Bertaglio, Campani; Ortelli (21’ st Delle Donne), Barzago, Lazzaro, Gnaziri; Valente (13’ st Maspero), Capogna. A disposizione: Lattisi, Tulissi, Savino, Comi, Spinelli, Fagnani, Blejdea. Allenatore: Daniele Di Blasio

ARBITRO: Anna Frazza di Schio; assistenti Paulo Ndoja di Bassano del Grappa e Enrico Antonini di Bassano del Grappa

AMMONITI: 25’ pt Ayokoue (C), 30’ pt Bertaglio (T), 11’ st Maspero 15’ st Boccadamo (C), 23’ st Campani (T), 35’ st Gnaziri (T)

RECUPERO: 0’ + 5’

SERIE D GIRONE B – VIII GIORNATA

Brusaporto – Caravaggio 3-1; Caldiero – Pro Palazzolo 0-0; Castellanzese – Tritium 1-1; Clivense – Crema 1-1; Legnano – Club Milano; 0-1 Piacenza – Arconatese 2-0; Ponte San Pietro – Desenzano 0-2; Real Calepina – Casatese 1-2; Varesina – Folgore Caratese 4-0; Villa Valle – Virtus CBG 1-2.

CLASSIFICA: Arconatese, Caldiero 17; Varesina, Piacenza 16; Brusaporto 15; Pro Palazzolo, Desenzano 14; Casatese 13; Crema 11; Folgore Caratese, Virtus CBG 10; Real Calepina 9; Caravaggio, Legnano 8; Club Milano, Castellanzese, Clivense, Tritium 7; Ponte San Pietro 6; Villa Valle 5.