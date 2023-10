“Riconoscete i nostri diritti sindacali”. I lavoratori della Allsystem srl in presidio alla Leonardo di Venegono

«Ai lavoratori dei propri appalti la Allsystem non riconosce i diritti sindacali fondamentali, per esempio il diritto a riunirsi in asse. Accade che vengono bocciate le nomine dei delegati comunicate dalla Cgil spostando l’unico delegato eletto presso altri appalti per privare del supporto i colleghi e minacciando di trasferimento tramite i propri responsabili chi si accodasse al sindacato nella rivendicazione dei propri diritti». A parlare è Jader Phan Van della Filcams Cgil che questa mattina, mercoledì 18 ottobre, ha organizzato un presidio all’entrata nord dello stabilimento di Leonardo velivoli di Venegono Superiore, l’azienda che ha dato in appalto alla Allsystem srl i servizi di sorveglianza.

Il settore della vigilanza e sicurezza privata non se la passa certo bene dal punto di vista del salario (in media un lavoratore percepisce poco più di 16 euro l’ora), considerando le responsabilità che la mansione comporta. Il sindacato di categoria spinge per il riconoscimento di una situazione lavorativa che andrebbe migliorata. Il presidio di questa mattina è dunque un messaggio chiaro all’azienda appaltatrice.

«Con queste premesse – conclude Jader Phan Van – è difficile poter migliorare la condizione, sia economica che lavorativa, per i dipendenti di un settore già riconosciuto povero. I lavoratori sono stanchi di non essere considerati. Quello che chiediamo alla Allsystem è il riconoscimento dei basilari diritti sindacali per poter costruire una strada per migliorare le loro condizioni».