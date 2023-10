Ricostituita la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a Varese

Il Prefetto di Varese ha ricostituito la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La commissione è presieduta dal Prefetto o dal Vicario del Prefetto di Varese ed è composta dal sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o l’impianto, dal questore o vicequestore con funzioni vicarie di Varese, dal comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese (o loro delegati), da un rappresentante dell’agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, da un rappresentante dell’Ufficio Territoriale Regionale Insubria della Regione Lombardia, da un esperto in elettrotecnica designato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese, da un rappresentante dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.) – Unione Regionale della Lombardia, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e da un rappresentante del CONI quando le determinazioni della Commissione riguardano impianti sportivi.

Come primo impegno, la neocostituita Commissione si è riunita a fine settembre scorso per un primo esame del progetto esecutivo di riqualificazione e completamento del Palazzetto dello Sport di Varese e di realizzazione del Museo del Basket.

La Commissione, al fine di proseguire con l’analisi del progetto e per poter esprimere il parere di propria competenza, ha chiesto che tramite il Comune di Varese sia fornita della documentazione integrativa. Faranno seguito in tempi brevi l’esame definitivo e il sopralluogo presso la struttura.