Rientra a casa dopo il Cammino di Santiago ma poi torna lì come volontario

Gorla Minore – Santiago de Compostela – Gorla Minore e poi di nuovo oltre confine per tornare ai piedi della grande cattedrale. Una storia di viaggi e ripartenze, quella di Fulvio Tovagliari, che dal paesino della valle Olona ha appena raggiunto uno dei luoghi più amati dai pellegrini di tutto il mondo. Ancora una volta.

La scorsa primavera la tanto attesa partenza per il pellegrinaggio, per cui si era preparato con impegno, sfruttando appieno il verde e la quiete della vicina valle Olona. Lungo la ciclo-pedonale che l’attraversa, seguendo la via Francisca del Lucomagno, si era allenato, imbattendosi anche in una fagnanese, Samantha Giani, con cui aveva poi condiviso la preparazione. Poi il viaggio e l’esperienza del Cammino di Santiago, capace di arricchirlo e lasciare un segno profondo in Fulvio: giorni e giorni di cammino affrontati portando nel cuore anche il ricordo dell’esperienza del Covid, la malattia e purtroppo la perdita di compagni.

«Arrivare a Santiago de Compostela é stata un’esperienza che mi ha cambiato profondamente – confessa con gli occhi lucidi – e ho sentito che la mia missione non si sarebbe esaudita con l’arrivo alla Cattedrale e il mio ritorno a casa».

Durante le ultime tappe, infatti, il gorlese aveva dato la propria disponibilità a tornare come volontario, per offrire il proprio aiuto ai pellegrini in cammino.

Qualche settimana fa, nel silenzio della sua casa di Gorla Minore, il suono del telefono: «Inaspettatamente è arrivata la chiamata che tanto desideravo. Ormai non ci speravo più: la stagione volgeva al termine e so che avrebbero interrotto il servizio di assistenza, ma padre Fabio (il sacerdote degli italiani in loco) mi ha chiesto se ero ancora disponibile. Stanno arrivando tantissime persone, tre giorni fa sono stati registrati 1299 pellegrini a Santiago de Compostela, perciò hanno bisogno di una mano».

L’arrivo del gorlese Fulvio Tovagliari a Santiago de Compostela, lo scorso luglio

Una urgenza che ha trovato Fulvio pronto e disponibile a partire: «In poche settimane ho preparato tutto, disdetto alcuni appuntamenti e organizzato la partenza da Malpensa per sabato 21 ottobre. Quando dico che il cammino è magico – sorride – intendo dire proprio questo: ho ricevuto tanto, durante il mio pellegrinaggio – e non solo – sono stato incoraggiato, anche solo con una bottiglietta d’acqua o un sorriso, adesso voglio ricambiare questa generosità, aiutando chi sarà in cammino».