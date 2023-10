Rinnovamento e nuove sfide: il PD di Gavirate prepara le elezioni amministrative del 2024

Il Congresso di circolo di Gavirate dello scorso 1 ottobre, oltre a portare all’elezione di Pierluigi Lucchina come nuovo Segretario cittadino, ha anche sancito una nuova linea politica. Gavirate nel 2024, insieme ad altri 80 comuni della provincia (e migliaia di comuni italiani), sarà chiamata ad eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale.

Dichiara il segretario Pierluigi Lucchina: «L’esperienza di queste ultime due legislature ci deve indurre a compiere scelte che ridiano centralità al ruolo politico ed amministrativo del nostro partito sul territorio. Il giudizio sulla maggioranza uscente e sulla capacità di governo della maggioranza, ormai alle fasi conclusive è negativo. Dopo quasi 10 anni Gavirate sembra ibernata, non cresce ed è chiusa in un inspiegabile isolamento territoriale. I consigli comunali si celebrano ancora online, di fatto marcando una distanza netta tra gli Amministratori e gli amministrati.Dobbiamo imboccare una strada che garantisca a Gavirate una vera e concreta alternativa sia dal punto di vista programmatico che da quello del personale politico. Occorre un rinnovamento, un progetto che offra proposte moderne, riformiste sul quale far convergere le migliori forze, le migliori intelligenze che il nostro territorio esprime. Un progetto capace di offrire a Gavirate la possibilità di un vero cambio di marcia».

Continua: «Sono soddisfatto dell’approvazione dell’assemblea del mio documento programmatico che con chiarezza delinea il nostro nuovo percorso ed il nostro obiettivo: vincere le prossime elezioni amministrative. Spetterà al PD, ai suoi iscritti e simpatizzanti, delineare proposte e idee capaci di aggregare tutte quelle energie che si sentono alternative all’attuale maggioranza».