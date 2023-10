“Riparte il campionato e fioccano le multe fuori dal Palazzetto di Varese”

Dal punto di vista del codice della strada c’è poco da fare: le multe sono legittime e quindi incontestabili. Ma resta un grosso problema, che forse sarebbe il caso di affrontare una volta per tutte: dove possono parcheggiare l’auto i tifosi che vanno al palazzetto per seguire le partite della Pallacanestro Varese? Posti auto insufficienti per accogliere le auto di quasi 5000 tifosi tenendo anche conto che dopo le 21 non ci sono autobus per far ritorno a casa.

Un tifoso ci scrive:

Buonasera,

purtroppo voglio segnalare l’ennesimo episodio accaduto in contemporanea alla partita. Ieri sera come sapete è iniziata la stagione della Pallacanestro Varese e come sempre partono a tappeto le multe. Nel mio caso ben 87 euro per aver parcheggiato in zona Campus. Ora il mio quesito è questo: come possono circa 5000 persone parcheggiare gli autoveicoli, se i parcheggi presenti non sono sufficienti nemmeno per un decimo dei presenti? Si vuole solamente lucrare su persone che non fanno nulla di male se non cercare di tifare la propria squadra. È ora di dire basta!