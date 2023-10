Ripulita dagli alpini la lapide dedicata ai caduti di Castronno: “Non vanno dimenticati quei giovani morti per la Patria”

Gli scorsi sabato 7 e mercoledì 11 ottobre, una delegazione di volontari del gruppo Alpini di Castronno si è recata presso il cimitero comunale per ripulire la lapide posta nella parete esterna cimiteriale. Vi sono ricordati i Caduti castronnesi della Grande Guerra, della Guerra d’Etiopia e della Seconda Guerra Mondiale con la seguente dicitura “Castronno ai Suoi figli che sacrificarono sé stessi per l’unità e la grandezza della Patria”.

Il passare del tempo e le condizioni atmosferiche, nonostante la lapide si trovi in una posizione coperta, hanno deteriorato il marmo e l’intervento degli alpini ha consentito di ripristinare l’opera e di restituirla come in origine alla popolazione.

Come sottolineato dal capogruppo Alpini di Castronno Enrico Secco: «Nei mesi scorsi, proprio leggendo alcuni articoli sui quotidiani in rete della stampa locale, siamo venuti a conoscenza che gli amici di Morazzone (gruppo Alpini e sezione Bersaglieri) sono intervenuti per mettere a nuovo alcune lapidi situate presso il cimitero comunale. Abbiamo deciso di non essere da meno e quindi ci siamo attivati immediatamente per concordare questo tipo di iniziativa con l’amministrazione comunale che ha autorizzato i nostri volontari ad intervenire al cimitero. Sono state ore impegnative ma piacevoli, dato che ci hanno permesso di svolgere un’azione concreta per la comunità castronnese».

«Concordo pienamente con quanto appena riferito dall’amico e capogruppo Enrico – ha commentato l’Alpino Roberto Dalla Valle – Il lavoro di pulizia e di ripasso delle scritte ci ha anche concesso la possibilità di riflettere su quanti giovani caddero in combattimento e che offrirono la vita alla Patria; ovviamente non devono essere dimenticati e vivere quotidianamente nei cuori di ognuno di noi».

Gli Alpini di Castronno ringraziano i ragazzi di Associazione Memento ed Arte Restauro ‘900 per la fornitura gratuita del materiale necessario e per i preziosi consigli pratici inerenti allo svolgimento dei lavori.