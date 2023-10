La storia di una grande donna in scena al Teatro di Varese: santa Rita da Cascia

Serata benefica sabato 7 ottobre alle 21 per Rita, il musical originale in scena per raccogliere fondi a sostegno della Casa Sant’Antonio e i suoi ragazzi

Rita, la donna dell’imPossibile è il titolo dello spettacolo in scena sabato 7 ottobre alle 21 al Teatro di Varese. Un musical originale scritto da Silvio Scarpolini per la regia di Luisa Oneto sulla storia incredibilmente attuale di Santa Rita da Cascia.

«La vita della santa degli impossibili che diventano possibili veicola un messaggio di speranza e determinazione importante in questo tempo di incertezze, soprattutto per i ragazzi e le difficoltà che affrontano oggi», spiega don Marco Casale, promotore dell’evento benefico il cui ricavato è destinato al sostegno della Comunità per minori Sant’Antonio di Varese.

ARTE E SOLIDARIETA’

Si tratta di una struttura destinata ad accogliere fino a dieci minori tra gli 11 e i 17 anni temporaneamente allontanati dalle loro famiglie, inaugurata meno di un anno fa e gestita dalla Cooperativa sociale San Luigi, promotrice della serata assieme a La Corte cooperativa e alla compagnia teatrale Splendor del vero.

I fondi raccolti servono a finanziare l’accoglienza e la quotidianità dei ragazzi che trovano casa nella Comunità Sant’Antonio garantendo loro dignità e opportunità attraverso attività sportive, scolastiche e artistiche.

«Vogliamo abbinare cultura e solidarietà – spiega don Marco con riferimento allo spettacolo in programma – Rita veicola un messaggio bello attraverso la musica e con testi anche emotivamente molto intensi nel raccontare una storia struggente di caparbietà di chi non si arrende neppure di fronte alle tragedie e alle difficoltà più grandi. Uno spettacolo che insegna ad avere fiducia».

Il costo del biglietto è di 12 euro.

I biglietti per Rita possono essere acquistati in prevendita presso Caffè21 in via Sacco 5, alla mensa Fuori contesto di via Dunant 2 e in Parrocchia a San Carlo (in via Giannone 11 ), oppure presso la Biglietteria del Teatro Apollonio di Varese.

Alla serata è abbinata una campagna di crowdfunding online a QUESTO LINK.

Per ulteriori informazioni 348 7538737 oppure info@lacortecooperativasociale.it

A PROPOSITO DELLA CASA SANT’ANTONIO

Casa Sant’Antonio è il progetto di Cooperativa San Luigi per dare una casa a ragazzi provenienti da situazioni di difficoltà familiare. “Crediamo fortemente nella necessità di accogliere i giovani in un contesto protetto e positivo, accompagnati dai nostri professionisti ma, al tempo stesso, accolti dalla comunità che li circonda, per prendere fiato da situazioni complesse e traumatiche”.

L’obiettivo è ridare momentaneamente una casa a questi ragazzi, ma anche aiutare le loro famiglie, che spesso provengono da situazioni di difficoltà sociale ed economica, o più semplicemente da periodi in cui le difficoltà della vita sono troppo grandi per poter essere affrontate da soli. “Ci proponiamo di accompagnare questi ragazzi cercando di restituire loro esperienze positive e significative, guidandoli nei percorsi scolastici, formativi e lavorativi, aiutandoli a sperimentarsi in contesti positivi con i loro coetanei e con gli adulti”.

“Al tempo stesso proviamo ad aiutare le loro famiglie a riprendere le fila della loro vita, e costruire un futuro per sé e per i propri figli. Si tratta di percorsi difficili e spesso sfidanti, che chiamano in causa la necessità di costruire intorno ai nostri ragazzi e ai loro genitori reti di solidarietà, per restituire loro fiducia in loro stessi e nelle persone che li circondano.

Spesso chi ha più bisogno è chi è meno pronto a farsi aiutare: “Eppure proprio per questo ogni giorno li sosteniamo nel continuo confronto con i propri fantasmi, chiedendo a chi ci circonda una mano per far sì che possano finalmente sentirsi “accolti”.