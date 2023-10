Roglic-Pogacar ma non solo. È una Tre Valli Varesine che sembra un mondiale

È la “Tre Valli Varesine” ma, nello scorrere i nomi al via da Busto Arsizio, sembra di leggere l’elenco concorrenti di un campionato del Mondo. Non solo e non tanto per la provenienza dei corridori – questo ormai è uno standard del ciclismo globalizzato – quanto per la qualità dei protagonisti della 102a edizione che terminerà come di consueto in via Sacco intorno alle 16,40 di martedì 3 ottobre.

Sarebbe infatti semplice liquidare le previsioni della vigilia in un derby sloveno: da una parte Tadej Pogacar campione in carica (e la sua UAE Emirates), dall’altra Primoz Roglic a capo della Jumbo-Visma. Certo, i due sono certamente i contendenti più attesi anche perché “Pogi” è stato battuto dal più esperto connazionale sabato a Bologna, nel Giro dell’Emilia, e medita vendetta. Entrambi tra l’altro hanno già vinto su questo stesso traguardo (Roglic nel ’19, Pogacar nel ’22) e hanno tutti gli strumenti per affrontare da protagonisti la corsa.

Oltre a loro però ci sono mille altri nomi di altissimo profilo, alcuni dei quali supportati da formazioni altrettanto solide. Pensiamo alla Bora-Hansgrohe che cala in un sol colpo assi del calibro di Aleksandr Vlasov, Jay Hidley (maglia rosa 2021) e Lennard Kämna. Oppure alla EF Easypost a trazione sudamericana con Richard Carapaz, Esteban Chaves e Rigoberto Uran cui si aggiungono Ben Healy e l’italiano Andrea Piccolo, campioncino ancora tutto da scoprire. Se poi si guarda al bordo delle maniche, non può sfuggire il contorno iridato di Julian Alaphilippe, buon protagonista alla Bernocchi e a capo della Soudal-Quick Step che potrebbe essere al canto del cigno, se fossero confermate le voci di fusione con la Jumbo-Visma.

Insomma, la schiera di big è eccezionale e comprende tanti altri uomini di cui vale la pena fare i nomi e metterli in neretto: Cosnefroy, Vendrame (Ag2r), Velasco, Battistella (Astana), Lafay (Cofidis), Pinot (Groupama), Arensman, Rodriguez (Ineos, forse la meno attraente tra le “corazzate”), Rota (Intermarché), Mollema, Ciccone (Lidl-Trek), Mas (Movistar), Barguil (Arkea), Bardet (Dsm), S. Yates, Matthews, Zana (Jayco), Fuglsang (Israel), Latour (Totalenergies). Tutti corridori che chi mastica di ciclismo, o semplicemente si interessa di tanto in tanto al mondo del pedale, conosce e apprezza. A conferma che la “Binda” di Renzo Oldani e dei suoi collaboratori è ormai ritenuta un’organizzatrice di altissimo livello anche in un momento in cui il ciclismo italiano non è certo ai suoi massimi.

Spiace solo l’assenza di corridori varesini, ma né Covi (UAE), né Santaromita (Green Project), né Puppio (Q36.5) sono stati convocati mentre Ravasi e Zanini corrono per formazioni continental, per le quali non c’è posto in una Tre Valli che ha al via 17 team su 18 del World Tour. I tifosi di casa possono consolarsi con una Eolo-Kometa reduce dal secondo posto di Albanese a Legnano (dietro Van Aert), pronta a graffiare sia con il salernitano sia con Lorenzo Fortunato (ma per quest’ultimo l’arrivo non è dei più adatti). Di certo la squadra di Ivan Basso sarà protagonista.

I PUNTI CHIAVE – Il percorso è lo stesso dello scorso anno, con partenza (ore 12) da Busto Arsizio e con il cuore nel circuito cittadino di Varese. Otto tornate sul giro “corto” (con le salite di Montello e Bobbiate-Casbeno), due sul giro lungo che prevede la scalata tra Calcinate del Pesce, Morosolo e Casciago, strappi tagliagambe che rendono più selettivo e intrigante il finale. E che possono esaltare quei corridori – Pogacar e Roglic su tutti – capaci di scattare in queste situazioni. Di certo in via Sacco (intorno alle 16,40) non arriverà un gruppo compatto: o trionfa qualcuno in solitaria come Nibali nel 2015 o si andrà allo sprint ristretto. E salvo cataclismi il trofeo andrà a un corridore di gran qualità, a un capitano: difficile pensare a sorprese che pure in passato ci sono state.

LA GARA FEMMINILE – Per il terzo anno la Tre Valli dei professionisti è anticipata al mattino dalla gara femminile che vi presentiamo in QUESTO ARTICOLO. Peccato per l’assenza di Elisa Longo Borghini che inizialmente aveva annunciato di voler correre (ma atlete e atleti non sono macchine indistruttibili: l’ossolana ha dovuto chiudere anzitempo la stagione) ma anche in questo caso la start list è di ottimo livello specie per le italiane. La corsa scatta alle 9 da Busto, arrivo intorno alle 11,40 a Varese.

