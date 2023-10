Roulotte in fiamme a Varese, intervengono i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per l’incendio divampato in una roulotte in via Postumia a Varese. L’allarme è scattato poco prima della 20 di martedì 17 ottobre e per precauzione è stata allertata anche un’ambulanza della croce rossa varesina che si è recata sul posto.

Le fiamme hanno avvolto il mezzo fino all’arrivo degli operatori dei vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’area.