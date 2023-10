Sagra della Zucca di Fagnano Olona, assaggio di un autunno che tarda ad arrivare

Grande partecipazione alla Sagra della Zucca di Fagnano Olona. Per tutta la giornata di domenica 8 ottobre, via Volta, piazza Cavour e il Castello Visconteo sono stati il punto di ritrovo per moltissimi cittadini che hanno potuto gustare in compagnia dolci e altre prelibatezze a base di zucca, caldarroste, zucchero filato e, a fine giornata, una risottata.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Fagnano Olona in collaborazione con la Gioielleria Patrizia Colombo, la Protezione Civile, la toelettatura per amici pelosi Miky’s, l’asilo nido Il Grillo Parlante, il baby parking Lollipop e i Calimali, con il patrocinio del Comune di Fagnano Olona, è stata una grande festa per inaugurare l’inizio dell’autunno. «Siamo molto soddisfatti di come sia andata la giornata – ha detto Patrizia Canavesi, presidente della Pro Loco – l’evento iniziava alle 10 ma già dalle 9 si vedevano molte persone». Dello stesso parere anche Patrizia Colombo, tesoriera della Pro Loco, che ha ricordato come eventi di questo tipo siano occasione di aggregazione importanti per la comunità.

Bancarelle, punti di ristoro e gonfiabili sono solo alcune delle iniziative di questa giornata. Nel pomeriggio la sfilata degli amici a quattro zampe ha animato la festa. Hanno partecipato 41 cani accompagnati dai loro padroni sulla passerella. La sfilata, intervallata dal défilé di gioielli della Gioielleria Patrizia Colombo, ha riscosso grande successo. «A Fagnano Olona abbiamo circa 2.600 cani registrati, – ha detto l’assessore Giuseppe Palomba – per essere la prima edizione, la presenza di 41 iscritti è un buon punto di partenza».

La Sagra della Zucca è stata un’occasione per passare in compagnia una delle prime domeniche di questo autunno che sembra tardare ad arrivare.