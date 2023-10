Tutto il mondo in mostra a Lugano con iViaggiatori

Preparatevi a partire con iViaggiatori! Dal 3 al 5 novembre, nella splendida città di Lugano, tre giorni di turismo e festa in occasione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze.

La 20ª edizione della Fiera delle Vacanze è pronta a incantare nuovamente gli amanti dei viaggi, offrendo un’esperienza eccezionale che abbraccia tutto il mondo.

Dal 3 al 5 novembre 2023, il Centro Esposizioni di Lugano si trasformerà in un mondo di opportunità di viaggio, con oltre 400 espositori provenienti da 60 diversi paesi, pronti a svelare le meraviglie di destinazioni turistiche uniche, culture affascinanti e paesaggi mozzafiato.

L’edizione di quest’anno promette di superare le aspettative, offrendo una straordinaria varietà di opzioni di viaggio che spaziano dall’Europa all’Africa, dall’Asia alle Americhe e all’Oceania. Ogni visitatore avrà l’opportunità di scoprire nuove mete e pianificare le vacanze dei propri sogni.

Torna, anche nel 2023, il tradizionale e atteso concorso “Vieni e Vinci!” con favolosi premi in palio. Tra i premi più ambiti c’è un buono vacanza del valore di 2500 CHF. Per vincere, è sufficiente essere tra i primi 50 visitatori nei seguenti orari:

Venerdi 3 novembre alle 14.00 e alle 16.00

Sabato 4 novembre alle 10.00 e alle 13.30

Domenica 5 novembre alle 10.00 e alle 13.30

I primi 50 visitatori avranno l’opportunità di estrarre 50 buste contenenti stupendi premi, tra cui gadget, buoni vacanze e buoni sconto.

La Fiera delle Vacanze è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei viaggi e per coloro che cercano ispirazione per le proprie avventure, che si tratti di un breve weekend fuori porta o di una vacanza da sogno.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti, visitate il sito web ufficiale dell’evento: www.iviaggiatori.org

Orari della Fiera Venerdì dalle 14.00 alle 18.00

Sabato dalle 10.00 alle 19.00

Domenica dalle 10.00 alle 18.00

