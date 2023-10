Salvato a Lazzate un piccolo scoiattolo rosso stremato sulla pista ciclabile

Un recente episodio ha messo in luce l’importante lavoro svolto dall’ENPA Milano, l’Ente Nazionale Protezione Animali. Si tratta del salvataggio di uno scoiattolo rosso, una specie piuttosto rara nelle aree urbane, che predilige la tranquillità dei boschi rispetto all’ambiente cittadino. Questo contrasta con il suo “cugino” grigio, che si è adattato bene alla vita in città.

Il piccolo scoiattolo è stato trovato a Lazzate, a due passi dal Saronnese, in uno stato di debolezza. Era sabato pomeriggio quando è stato avvistato a terra, su una pista ciclabile. Presentava segni di deperimento, era infestato di larve e mostrava sintomi post-crisi convulsiva. Fortunatamente, l’ENPA Milano era l’unico centro di recupero aperto in quel momento, e il piccolo è stato prontamente soccorso.

Dopo essere stato messo sotto osservazione e aver ricevuto le cure necessarie per contrastare il deperimento e i sintomi neurologici, lo scoiattolo ha iniziato a mostrare segni di miglioramento. Le foto condivise dall’ENPA mostrano la sua trasformazione da uno stato di debolezza a uno di piena salute, con un appetito crescente. L’ente ha anche colto l’occasione per ricordare l’importanza di non somministrare latte vaccino agli animali selvatici, ma di optare per latte specifico, non facilmente reperibile nei negozi tradizionali.

Venerdì mattina, lo scoiattolo è stato trasferito al CRAS di Vanzago, dove verrà curato fino al suo completo svezzamento. Una volta che sarà pronto, sarà rilasciato in natura, per tornare alla vita selvatica da cui proviene.