Santi Moschella: ” I valori devono essere la bussola che orienta l’azione del Pd”

«Sono qui per ricordare a me stesso che manifestare liberamente il proprio pensiero, prima di essere un diritto è un dovere così come ricordare a me stesso che da un congresso partecipato può nascere linfa per il nostro partito, per la città e la società, per valori calpestati come l’accoglienza e la socialità». Santi Moschella inizia così il suo intervento al congresso che eleggerà il nuovo segretario cittadino del Pd al posto di Luca Carignola che ha deciso di non ricandidarsi, nonostante i buoni risultati raggiunti. «Sacralità dell’ospite che salva il dissennato padrone di casa continua Moschella – eppure ci riteniamo cristiani nessuno si salva da solo. Cosa possiamo fare insieme? Condividere il valore della partecipazione significa nei fatti celebrare un congresso vero, partecipato, appassionato. Ricchezza non divisione. Non siamo qui per verificare le ragioni dello stare insieme ma per tenere saldo questo legame con valore e attività concrete».

«Io sto con Davide Galimberti chiamato con la sua amministrazione a saldare la spaccatura tra valori e azioni. E non lo dico per ottenere vantaggi perché oggi vogliamo ripartire per non perdere l’entusiasmo delle elezioni 2021. Sono quei momenti che le persone ci chiedono di replicare. Vogliamo ripartire da un partito dalla forte identità, incentivando formazione e informazione dei soci come luogo di effettivo sviluppo delle donne e dei giovani. Un partito aperto al confronto, un patto per la città che favorisca associazioni, quartieri, soggetti economici pubblici e privati. Bisogna dare sostegno all’amministrazione con un rinnovato impegno nel rispetto dei nostri valori, del legame tra valori e azioni concrete. Ripartiamo per agire nel volontariato per sostenere chi davvero sente la solidarietà sociale come un dovere».