Gavirate al sapore di zucca: torna la tradizionale festa sul lungolago

A ottobre la tanto amata “Festa della zucca” (scarica la locandina), tradizionale appuntamento sul lungolago di Gavirate organizzato della Pro Loco di Gavirate che negli anni si è ha saputo conquistare anche i palati più esigenti con il suo menù a base di zucca.

Per questa 20^ edizione gli avventori troveranno tante sorprese che sapranno senz’altro rendere uniche le quattro domeniche di festa. Le date da non perdere sono quelle del 1, 8, 15 e 22, ottobre.

Per tutta la durata della festa sarà possibile assaporare tanti prodotti regionali grazie al mercatino dedicato, domenica 8 e domenica 22 non mancheranno gli hobbisti mentre domenica 15 ottobre saranno i vinili i veri protagonisti della giornata con Family Groove Records.

Novità di quest’anno l’installazione di una nuova tensostruttura (in aggiunta a quella già esistente) che, in caso di maltempo, permetterà di ospitare fino a 800 persone a pranzo.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CORRELATE

Il 1° ottobre si potranno ammirare i trattori storici, sarà presente il gruppo folk “I brianzoli di ponte Lambro” e, come ogni anno, non mancherà la tradizionale mostra micologica.

L’8 ottobre i Templari di Sant’Egidio creeranno un tipico accampamento di templari e porteranno i rapaci in mostra. Il CAI GAVIRATE farà divertire i bambini con il ponte tibetano e nello spazio espositivo i modellini agricoli di Naj Oleari incuriosiranno i presenti.

Il 15 ottobre l’associazione Terra Incantata esporrà gufi e civette realizzati secondo l’antica tradizione della ceramica grottagliese mentre la Pro Loco di Piozzo stupirà i più con una grande esposizione di zucche.

Il 22 ottobre, a completamento della 4^ domenica di festa, sarà la volta del gruppo “Cucurbita Sapiens” con i loro manufatti creati esclusivamente con zucche (tra questi anche strumenti musicali funzionanti) . Per i più piccoli il Ranch Bruneva propone il battesimo del pony, mentre il pomeriggio sarà musicale con i “Fioeu de la serva” a portare la tradizione musicale lombarda sul lungolago gaviratese. Come ogni anno sarà presente anche “Varese in maglia” con un gazebo.

Sempre domenica 22 sarà presente l’associazione panificatori varesini con la mostra “pane artistico”; saranno distribuiti pane, pizze e focacce fatti al momento, il tutto per la fondazione “Con Andrea” e “Il Ponte del Sorriso”.

ORARI MERCATINI ALIMENTARI, PRODOTTI TIPICI E HOBBISTI DALLE 10.00 ALLE 18.00

ORARIO APERTURA CUCINA DALLE 11.30

Contatto di riferimento 335 8149711.