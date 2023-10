Scaldabagni a gas o elettrico: quale modello conviene di più

Nonostante da molti sia considerato uno degli elettrodomestici che più impattano sui consumi, lo scaldabagno può essere una risorsa. Se molti suggeriscono di non tenerlo sempre acceso e soprattutto di spegnerlo di notte, è anche vero che ci sono diversi modelli in commercio per poter andare incontro alle singole esigenze.

In molte case viene utilizzato uno scaldabagno per poter riscaldare l’acqua e utilizzarla sia a scopi domestici che sanitari; si tratta di una scelta vincente non solo nelle case private ma anche in aziende ed uffici. Se la caldaia scalda l’acqua prendendola dai termosifoni, lo scaldabagno produce acqua calda che viene erogata direttamente dai rubinetti.

Se confrontato invece con quello che comunemente chiamiamo “boiler” notiamo una istantaneità: lo scaldabagno intercetta immediatamente la richiesta e fornisce acqua calda senza doverla accumulare, il boiler invece tende ad accumulare la quantità di acqua nel serbatoio per tenerla a temperatura. Su questa pagina sono disponibili diversi modelli di scaldabagni a gas per acqua calda ad uso sanitario.

Scaldabagni a gas VS elettrici: le differenze

Tra le tante tipologie in commercio i più comuni sono gli scaldabagni a gas e quelli elettrici; la loro differenza principale è collegata alla tipologia di alimentazione che influisce quindi su prezzi e consumi. Se gli scaldabagni a gas utilizzano appunto Metano o GPL, i modelli elettrici si collegano alla corrente.

Le differenze riguardano anche i costi, i modelli elettrici hanno un impatto minore al momento dell’acquisto e spesso hanno anche consumi ridotti ma quelli a gas sono considerati tutt’ora la migliore alternativa sul mercato per le performance elevate e l’ottimizzazione dei consumi.

I modelli a gas hanno costi più bassi di gestione e soprattutto impiegano meno tempo a scaldarsi, ottimizzando i consumi; confrontato però il modello elettrico è capace di mantenere più a lungo in modo costante la temperatura.

Attenzione, in entrambi i casi, alla capienza: solitamente un modello da 50 litri è consigliato per nuclei familiari piccoli di 1 o 2 persone, mentre sono necessari molto più litri per famiglie numerose oltre i 3 abitanti.

Risparmiare con lo scaldabagno è possibile?

Se ti stai chiedendo come impiegarlo risparmiando ecco qualche consiglio utile che potrebbe fare la differenza in bolletta.

Tieni d’occhio il termostato . Regolare la temperatura è il primo modo che potrebbe aiutarti a tenere sotto controllo gli sprechi energetici; in estate per esempio si può settare attorno ai 40 gradi alzandolo a 50-60 gradi solo durante l’inverno.

. Regolare la temperatura è il primo modo che potrebbe aiutarti a tenere sotto controllo gli sprechi energetici; in estate per esempio si può settare attorno ai 40 gradi alzandolo a 50-60 gradi solo durante l’inverno. Consumi ottimizzati . Un consiglio in più arriva dagli esperti che suggeriscono di ottimizzare i consumi preferendo una doccia ad un bagno caldo e impiegandolo solo quando realmente necessario.

. Un consiglio in più arriva dagli esperti che suggeriscono di ottimizzare i consumi preferendo una doccia ad un bagno caldo e impiegandolo solo quando realmente necessario. Installare un interruttore smart . La tecnologia è dalla nostra parte e lo dimostra ancora una volta, preferendo un interruttore a tempo magari collegato ad un dispositivo smart potrai fare in modo che l’acqua calda si accumuli senza sprechi.

. La tecnologia è dalla nostra parte e lo dimostra ancora una volta, preferendo un interruttore a tempo magari collegato ad un dispositivo smart potrai fare in modo che l’acqua calda si accumuli senza sprechi. Utilizzalo solo quando serve. Accendere lo scaldabagno per poi spegnerlo quando non serve è il consiglio principale per poter risparmiare e limitare i consumi.

Hai dubbi su quale sia l’opzione migliore per te e la tua casa? Vorresti capire quale sia la scelta più vantaggiosa da parte di consumi e prezzi? Contatta gli esperti del settore e chiedi un preventivo personalizzato.