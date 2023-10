Scambio di aree tra Liuc e Comune di Castellanza. Primo passo concreto per Mill

Inizia ad entrare nel vivo il progetto della nuova sede a Castellanza di Confindustria Varese, nota come progetto Mill. I particolari verranno raccontati lunedì in un’apposita conferenza stampa alla quale parteciperanno il sindaco Mirella Cerini e il presidente della Liuc Riccardo Comerio.

Comune e università, infatti, annunceranno l’acquisizione e la cessione di aree attorno al complesso che oggi ospita l’università, propedeutiche alla realizzazione dell’imponente nuovo quartier generale dell’associazione degli industriali e che andrà anche ad ampliare il quartiere universitario cittadino.

Il progetto Mill, infatti, unirà la fabbrica del sapere che è la Liuc con quella del saper fare che sorgerà sulla sponda opposta dell’Olona e che risalirà il fiume fino al ponte di via Piave. L’opera, oltre ad ospitare la nuova sede degli industriali, sarà un vero e proprio laboratorio che mira a ridisegnare lo sviluppo economico e sociale dell’intera provincia mettendo insieme le varie linee di sviluppo elaborate con l’importante Think Tank Strategique di Harvard. Il tutto in un quartiere che unisce la tradizione architettonica industriale del ‘900 e la rigenerazione sostenibile di un pezzo di città.

Per Castellanza sarà un’importante volano di riqualificazione di un’area che da decenni cerca una vocazione che superi l’attuale stato di abbandono. Non a caso, proprio in queste settimane, l’area di lungofiume che sta a valle della Liuc è al centro di un opera di riqualificazione che porta il nome di piazza lineare dell’Olona. Un ridisegno complessivo che mira a dare a Castellanza un ruolo centrale e di cerniera tra il Basso Varesotto e l’Alto Milanese.