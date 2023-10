Schianto in Valganna tra due auto all’altezza di Ghirla, feriti e traffico in tilt

Incidente stradale giovedì pomeriggio attorno alle 15 in Valganna all’altezza di Ghirla con due veicoli che si so o scontrati. Due ler persone rimaste ferite, una donna di 47 anni e un uomo di 59. In tilt il traffico sulla statale.

Sul posto carabinieri e ambulanze: i feriti non sembrano in gravi condizioni.