Scintille in maggioranza e “censura” alle opposizioni, la Lega di Cassano denuncia

«Atteggiamenti lesivi della partecipazione democratica», «atteggiamenti autocratici». Li denuncia la Lega di Cassano Magnago, per bocca del segretarioGiorgio Gabbiani, dopo una serie di episodi.

Tra i temi sollevati la selezione preventiva dei temi da trattare sull’informatore comunale, ma anche la curiosa modalità di trasmissione del consiglio comunale, che a Cassano viene sì trasmesso in digitale, ma lasciato online solo per alcune ore (non è un caso unico, ma resta in effetti anomalo).

Gabbiani torna poi all’ultima seduta del consiglio comunale, con il “caso” del ritiro della mozione che era stata presentata da Progetto 2032 (con la proposta di un chiosco nel Parco di Città) e con la interrogazione presentata dal consigliere di maggioranza Daniele Mazzucchelli su scelte e progetti sulle piste ciclabili e attraversamenti rialzati.

Qui di seguito il testo completo della nota della Lega cassanese:

Riteniamo sia giunto il momento di stigmatizzare alcuni atteggiamenti autocratici della attuale Amministrazione di Cassano Magnago prendendo spunto da quanto verificatosi in occasione del Consiglio Comunale dello scorso 12 ottobre con il ritiro della mozione, inserita nell’ Ordine del Giorno a firma Lista Civica Progetto Cassano 2032, senza motivazioni esaustive, sollevando la disapprovazione dei Consiglieri di opposizione, tanto più che lo stesso Consiglio è stato indetto in sfregio della commemorazione che il Comitato No Inceneritore aveva programmato con mesi di anticipo ottenendo, tra l’altro, il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Sorvoliamo sull’invito fatto al nostro Consigliere, durante i lavori di Consiglio, ad attivarsi con l’ Amministrazione Comunale di Gallarate per la viabilità Cassanese in quanto dello stesso colore politico: ma a fronte di quale progettualità ci chiediamo e, non meno grave, non dovrebbero essere gli Uffici preposti a promuovere un tavolo di confronto?

Non da meno sono le esternazioni dello stesso membro di Giunta, il quale asserisce non essere importante garantire le riprese audiovisive durante le varie Commissioni, a nocumento della trasparenza amministrativa che dovrebbe garantire la partecipazione anche dei cittadini impossibilitati a parteciparvi in presenza. La Giunta dovrebbe anche spiegare il motivo per il quale i Consigli Comunali vengono trasmessi in streaming in solo audio e le relative registrazioni vengono poi tolte dal sito ufficiale nel volgere di poche ore. E’ il caso dell’ultimo Consiglio per il quale abbiamo raccolto le lamentele di persone che non potendosi dividere tra la serata nella ex chiesa di San Giulio ed il Consiglio, si sarebbero attesi di poter accedere alle registrazioni della seduta di Consiglio.

Ma la chicca è di questi giorni: l’Amministrazione ha fatto pervenire alle Associazioni Cassanesi l’invito a produrre un testo da pubblicare nel periodico comunale, fornendo le tracce dei punti da sviluppare [“Mauro Venegoni, 1 e 2 novembre, 4 novembre, Natale, ndr]. Una forzatura che sa di regime!

La misura è colma. Questi atteggiamenti sono davvero insopportabili e lesivi della partecipazione democratica dei Cittadini, la sezione Lega Salvini Premier continuerà a vigilare e denunciare il perseverare di tale modus operandi.

LEGA SALVINI PREMIER

Sez. di Cassano Magnago

Il Segretario

Giorgio Gabbiani.