Sciopero di treni, mezzi e aerei di venerdì 20 ottobre: tutte le informazioni

Potrebbe avere ripercussioni significative lo sciopero dei trasporti proclamato per venerdì 20 ottobre dai sindacati di base Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, con sostegno di Cub Trasporti, Usi e altre sigle per i settori scuola e servizi.

E occhio: il 10 novembre ce n’è in programma un altro.

Sciopero Trenord: gli orari e i treni garantiti

Lo sciopero in Trenord può causare disservizi e soppressioni sui treni del servizio Regionale, Suburbano, su quello aeroportuale Malpensa Express e su quello trasfrontaliero.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”. Qui la lista completa dei servizi garantiti.

Giovedì 19 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo alla destinazione finale entro le ore 22:00.

Sciopero 20 ottobre 2023: il servizio Malpensa Express

Alcuni treni per l’aeroporto (quelli da/per Svizzera) sono garantiti nell’apposita lista linkata sopra.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale Malpensa Express, saranno invece istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie:

-a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

– a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”

Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano: Atm

A Milano lo stop potrebbe coinvolgere autobus e tram di Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.

Il servizio del metrò potrebbe subire ripercussioni solo dopo le 18, fino al termine del servizio.

Tutte le indicazioni sul sito Atm le trovate in questa pagina.

Secondo i dati pubblicati da Atm, gli scioperi convocati dai sindacati di base coinvolti hanno adesioni che oscillano tra il 10 e il 20%.

I treni garantiti da Trenitalia lunga percorrenza, Intercity Notte e Freccarossa

Lo sciopero generale del 20 ottobre interesserà anche il gruppo Fs, Trenitalia e controllate. Dalle ore 21.00 del 19 alle ore 21.00 del 20 ottobre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per il possibile stop del personale del Gruppo FS, Trenitalia, e Trenitalia Tper. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione: Trenitalia ha una lista di servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Sciopero 20 ottobre: i treni garantiti da Italo

Anche Italo ha una lista di treni garantiti come servizio essenziale. Qui trovate l’elenco aggiornato.

Sciopero aerei e aeroporti

Lo sciopero del trasporto scatterà dalla mezzanotte e andrà avanti venerdì per l’intera giornata, mentre sono rientrati alcuni sciopero per specifiche vertenze.

Sono garantiti alcuni voli, come nella lista riportata da Enac, l’autorità dell’aviazione civile.

In aeroporto è prevista anche una manifestazione con concentramento alle 10 a Cargo City e alla Palazzina Enac.

Le motivazione dello sciopero del 20 ottobre

L’astensione dal lavoro è stata dichiarata per “il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; per il blocco delle spese militari; per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza; per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; per introdurre il reato di omicidio sul lavoro; in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili; contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti; contro l’autonomia Differenziata e la guerra.”

Il prossimo sciopero trasporti: 10 novembre

C’è poi già in calendario un nuovo sciopero dei trasporti dichiarato dall’Al-Cobas. Qui trovate i dettagli.