Sciopero trasporti, “a Malpensa e Linate cancellato il 35% dei voli in partenza”

Alle 6 di venerdì risultavano secondo i sindacati di base «già cancellati 66 voli in

partenza da Malpensa e 15 da Linate. Nella giornata si susseguiranno ritardi e mancata consegna dei bagli all’arrivo. Mentre il cargo è bloccato dallo sciopero».

Questo a causa dello sciopero dichiarato dal “Cub Trasporti“, sindacato di base, per ragioni economiche: “Contratto scaduto da sette anni, ai lavoratori mancano almeno 250 euro”.

La regolamentazione dello sciopero prevede due fasce garantite (dalle 7.00 alle 10.00 e dalla 18.00 alle 21.00) in cui non si può scioperare.

Negli altri orari si può scioperare ad eccezione di 21 voli in partenza da Malpensa predisposti da Enac che vanno garantiti.

I voli in partenza da Linate sono 128 di cui 69 fuori dalle fasce. I voli in partenza da Malpensa sono 254 di cui 162 fuori dalle fasce. A questi vanno tolti i 21 voli che Enac ha ordinato di far partire.

Lo sciopero riguarderà non solo gli aerei ma anche il trasporto pubblici ferroviario.