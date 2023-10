Scontro fra tifosi fuori dallo stadio di Parabiago, quattro feriti in Ospedale

Quattro feriti in pronto soccorso e momenti di forte tensione. È il bilancio del violento scontro fra tifoserie avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, fuori dallo stadio Libero Ferrario, in via Marconi, a Parabiago. All’interno era appena iniziata la partita di calcio, di terza categoria, tra San Lorenzo di Parabiago e Sant’Ilario. Il match non è stato annullato.

Come si può vedere nel video inoltratoci da una lettrice erano presenti diversi ultrà incappucciati ed armati di spranghe. A riportare la situazione alla normalità i carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno gestito la sicurezza ed effettuato gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze tra cui una della Croce Bianca ed una della Croce Rossa di Legnano. Con loro anche l’automedica in sede all’Ospedale di Legnano. Diversi sono stati i feriti curati sul posto e che non hanno voluto esser trasportati in pronto soccorso. Tra le persone coinvolte soccorsi un ragazzo di 16 anni, due di 19 anni ed anche due uomini di 32 e 55 anni.

Il dirigente del San Lorenzo Calcio Tommaso Ravizza tiene a precisare che «i tifosi del San Lorenzo Calcio sono estranei a quanto accaduto»: «Sono stato io a chiamare i Carabinieri dopo avere visto gli scontri – spiega Ravizza -, ho chiuso i cancelli dello stadio e la partita è proseguita solo dopo che i Carabinieri hanno accertato che all’interno la situazione era sotto controllo».