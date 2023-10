Scontro tra auto e moto, elisoccorso in azione a Marchirolo per un 43enne 

Si è alzato in volo l’elicottero da Como per soccorrere un uomo di 43 anni rimasto ferito sulla Strada Statale 233 a Marchirolo nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre.

L’incidente, avvenuto verso le 16.30 per cause ancora da verificare, ha visto scontrarsi un’auto e una moto. Sul posto, oltre il velivolo dei soccorsi, anche un’ambulanza della Sos Cunardo, che ha prestato le prime cure al ferito, che è stato successivamente trasportato all’ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.