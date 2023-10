Successo per il Focus day alle Ville Ponti di Varese, una giornata dedicata all’imprenditoria femminile e giovanile

Si è conclusa con successo la seconda edizione del Focus Day: una giornata dedicata a aspiranti imprenditrici di ogni età e aspiranti imprenditori under 35, che hanno potuto, nelle sale delle Ville Ponti, chiarire i dubbi che accompagnano l’avvio d’impresa partecipando ai desk di associazioni, ordini professionali e comuni.

«Associazioni di categoria, Suap di Varese e Busto Arsizio, Ordine dei commercialisti di Busto e Varese, Ordine consulenti del lavoro, rete al femminile di Varese hanno costituito dei desk informativi dove aspiranti imprenditrici e imprenditori hanno potuto trovare tutte le informazioni necessarie ad avviare l’attività – spiega Ilaria Broggian, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio – Argomenti come le principali informazioni per dare l’avvio a una impresa, segnalazioni per assicurazioni e previdenza, problemi tributari o legali hanno potuto essere approfonditi con gli esperti»

Una iniziativa che, dopo la prima fortunata edizione dell’anno scorso, ha avuto una sua specifica evoluzione: «L’evento è stato fin dalla prima volta organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio e perciò inizialmente destinato a favorire l’empowerment femminile – continua Broggian – In questa occasione però abbiamo aggiunto anche l’imprenditoria maschile, con riferimento agli under 35. Con il risultato che tutti i 35 posti disponibili sono andati esauriti».

Il motivo è che «Ci sono molte analogie tra l’imprenditoria femminile e quella giovanile: hanno entrambi un’uguale difficoltà ad accedere al credito, per esempio – conclude la presidente del comitato – E’ stato molto bello sentire la testimonianza di alcuni ragazzi che hanno raccontato della loro partecipazione all’incontro dell’anno scorso e dell’utilità per l’avvio dell’attività. Significa che eventi di questo genere hanno una applicazione concreta e lo si può definire un hub informativo a 360 gradi».

Quello delle imprese femminili e dei giovani è un comparto che ha un trend in salita ma può occupare uno spazio ancora maggiore nell’economia varesina: «Le imprese femminili in provincia di Varese a fine 2022 sono 12.423, con un peso pari al 21,2% sul totale delle imprese attive sul territorio, superando la media lombarda (19,7%) ma restando al di sotto della media nazionale (22,7%) – ha spiegato in un panel dedicato Eloana Cardella, responsabile dell’ufficio Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni dell’ente camerale – L’incidenza dell’imprenditoria femminile varesina risulta in crescita dal 2015 (19,7%) e raggiunge i livelli massimi proprio nell’ultimo anno, superando anche i livelli pre-pandemia (20,8% nel 2019). Le imprese giovanili in provincia di Varese a fine 2022 sono 5.257, pari al 9% delle imprese attive del territorio. L’incidenza delle imprese giovanili, dopo il calo dovuto alla pandemia, è tornata a crescere nel 2022 superando la media lombarda (8,4%) e in linea con quella nazionale (9%)»: numeri destinati ad aumentare, corrispondenti ad imprenditori nuovi che necessitano di formazione e sostegno.

«Questa iniziativa si inserisce appieno nell’ambito del programma pluriennale approvato venerdi dalla Camera di Commercio, che vede tra gli argomenti da affrontare anche quello della sostenibilità (tra i cui aspetti c’è anche la parità di genere) e delle nuove generazioni – commenta Anna Deligios, Dirigente Area Promozione, Sviluppo delle Imprese e del Territorio della Camera di Commercio – Quest’anno ci siamo rivolti anche agli aspiranti imprenditori giovani, per permettere loro di valutare, tra le varie possibilità per entrare nel mondo del lavoro, anche la scelta imprenditoriale: e l’invito è proprio quello di formarsi a questi incontri di orientamento, che permettono di affrontare tutti gli aspetti che devono essere governati per gettare delle basi durature».

Oltre agli incontri al desk, importanti sono state le quattro testimonianze di impresa: «Quattro testimonianze di imprenditori (Solertem Srls, LallabyCakes, HelpsNature e PianetaLingua, NDR) che hanno partecipato in platea l’anno scorso e quest’anno sono salite sul palco a portare la propria testimonianza – conclude Deligios – Confermando che seguire percorsi di accompagnamento ha una particolare importanza per “partire bene” con le necessarie basi di conoscenza finanziaria e giuridica, ma anche con l’aiuto dell’esperienza di chi ci è già passato».