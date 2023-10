Sei anni dopo l’incidente mortale di Oltrona arriva la sentenza: condanna a 3 anni e sei mesi 

Per l’incidente stradale dove sei anni fa trovo’ la morte un ciclista a Gavirate, il Collegio di Varese ha pronunciato nel primo pomeriggio di giovedì sentenza di condanna per l’imputato a 3 anni e 6 mesi, interdizione ai pubblici uffici della durata di 5 anni e sospensione della patente per la durata della pena.

La Procura (pm Federica Recanello) aveva chiesto sei anni di pena per omicidio stradale con la doppia aggravante del veicolo che viaggiava contromano e del fatto che il conducente, un ragazzo di vent’anni al momento dei fatti, era risultato sotto l’effetto di cocaina dagli esami clinici effettuati in ospedale a Cittiglio il pomeriggio stesso.

Durante il dibattimento sono stati ascoltati diversi testimoni e tecnici, e nell’arringa difensiva dell’avvocato Vittorio Crosta, il legale ha cercato di annullare entrambe le aggravanti: la prima per un vizio di forma (mancato avviso al sospettato della possibilità di farsi assistere da un legale), e la seconda per il fatto che non può considerarsi la conduzione di un veicolo contromano una semplice sbandata.

È proprio questo uno degli aspetti su cui la difesa ha fatto leva, cioè quello del colpo di sonno: il ragazzo stava rincasando dopo il turno di lavoro, e avrebbe perso il controllo del veicolo procedendo in direzione Gavirate dopo aver superato lo spartitraffico di Calcinate del Pesce andando a impattate contro un ciclista fermo a bordo strada lungo la sp1 e uccidendolo sul colpo.

In aula i famigliari della vittima che hanno già avuto un risarcimento e hanno voluto assistere alle fasi dibattimentali accompagnati dall’avvocato Maria Vanzanella. “Fuori da ogni considerazione legata all’esito de processo vorremmo che l’imputato raggiungesse la piena consapevolezza di quanto accaduto: in questi anni non ci ha mai chiesto scusa”, ha spiegato in lacrime la moglie della vittima, Gianfranco Morandi, un bancario di 66 anni travolto e ucciso il 5 settembre 2017 all’altezza di Oltrona al Lago.