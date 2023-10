“Sembra un pitbull ma è dolce come un peluche”, l’appello di Cédric per trovare la sua cagnolina Piuma

Tantissimi avvistamenti, qualcuno è anche riuscito a prenderla ma lei è scappata di nuovo. Sono ore di ricerche febbrili nella zona tra il lago di Comabbio e Vergiate per ritrovare Piuma, una meticcia incrocio pitbull che è scappata nella serata di domenica 1° ottobre a Corgeno di Vergiate, impaurita dai primi scoppi dei fuochi d’artificio.

Nei giorni scorsi Piuma è stata avvistata a Comabbio, a Ternate,Mercallo, Varano Borghi. In un’occasione delle persone sono anche riuscite ad avvicinarla ma lei è scappata di nuovo, per cercare di tornare a casa, dal suo Cedric, il suo proprietario che la cerca senza sosta da quattro giorni. Piuma per lui è più di un cane, è la sua famiglia: «L’ho adottata in Sicilia 7 anni fa – racconta – Sembra un pitbull ma è un incrocio, è sterilizzata, dotata di microchip. Molti hanno paura ad avvicinarla perché temono che sia aggressiva ma la cosa da sapere è che è buonissima, dolce, docile con tutti, cani e persone. Non ha mai morsicato nessuno».

«La stiamo cercando ovunque, ho già fatto infiniti giri con l’auto, 50 km a piedi nei boschi, ma lei si sta spostando e quando ci segnalano un avvistamento la manchiamo sempre per un pelo».

Cédric è davvero disperato e lancia un appello a tutti im lettori di Varesenews: «Da quando è stata adottata siamo sempre insieme. Ho solo lei, è letteralmente la mia famiglia. Prego chiunque la veda di provare ad avvicinarla, magari attirandola con un wurstel o qualcosa di molto odoroso come la mortadella. Sicuramente ha fame e sete. Assicuro che è buonissima, non dovete avere paura».

Chiunque avvisti Piuma è pregato di chiamare subito Cédric, al numero 347 0139539.