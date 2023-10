Serve manutenzione esterna alla scuola dell’infanzia Ronchetto Fè

Qualche cubetto di porfido saltato e una piastrella di marmo traballante tra il prato e il sentiero nel cortile della scuola dell’infanzia statale Ronchetto Fè, hanno indispettito un nonno che ha partecipato ieri, lunedì 2 ottobre, alla Festa dedicata proprio ai nonni.

Così in meno di 24 ore il nonno, Antonio Carcuro, ha scritto una lettera aperta al sindaco Davide Galimberti condivisa con VareseNews per denunciare, assieme alle condizioni dell’asfalto della via Cimabue (traversa di viale Aguggiari) all’ingresso della scuola, anche la sua delusione per le condizioni dell’asilo, riqualificato due anni fa.

«La struttura scolastica è stata interamente riqualificata dal punto di vista energetico, con impianto fotovoltaico, cappotto esterno e serramenti nuovi. Se la parte esterna ha bisogno di qualche ritocco è corretto fare segnalazione all’amministrazione e provvederemo al più presto», risponde l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio.

Il discorso vale anche per la manutenzione del verde, pure sollevata dal nonno nella sua lettera a causa delle mele (la cui raccolta era oggetto del laboratorio proposto a nonni e nipoti LEGGI QUI) cadute a terra e che attraggono calabroni.