Sesto Calende si tinge di “Rosatomico”: i commercianti fanno beneficenza e supportano la prevenzione

Sesto Calende è pronta anche per il 2023 a tingersi di rosa e ad accogliere anche nel 2023 il mese della prevenzione.

È al debutto infatti la seconda stagione di Rosatomico, l’iniziativa che contagia la Città sulle rive del Ticino a favore dell’Associazione C.A.O.S., la Onlus che si propone come centro d’ascolto per le donne operate al seno.

Una realtà che nasce a Varese per esprimere un servizio dedicato all’universo femminile e dedicato al percorso (prima, durante e dopo) la malattia senologica chiamando a raccolta i soggetti principali quali il medico, la famiglia e le istituzioni.

A Sesto Calende, dal 20 al 28 ottobre 2023, Rosatomico coinvolgerà tante e diverse realtà grazie al patrocinio del Comune di Sesto Calende e alla collaborazione con il locale Gruppo Commercianti e Artigiani.

Al MedicalCenter è stata offerta l’opportunità, giunta già sold out, gratuita riservata solo alle residenti sestesi, senza alcuna distinzione d’età per sottoporsi ad uno screening senologico (mammografia, ecografia e visita senologica).

Toccherà poi all’arte (e non solo) il compito di contagiare ogni via e piazza del Centro di Sesto

Calende. Per merito dell’Atelier Atomico molte opere faranno la loro comparsa nelle vetrine dei negozi del centro andando poi a costituire un ricco e dedicato catalogo.

Queste saranno ‘battute’ in occasione di una cena benefica che avrà luogo sabato 28 ottobre al Ristorante con Albergo Tre Re (a partire da 50€ a persona – a scelta carne o pesce – e parte del costo della cena verrà devoluto in beneficenza).

Durante l’evento, sarà possibile acquistare le opere d’arte con offerte silenti a partire dal prezzo indicato come base d’asta. Al termine dell’evento verranno pubblicati i nomi di chi si sarà aggiudicato le opere (o, a scelta, si potrà mantenere l’anonimato).

Da quest’anno Rosatomico si avvarrà anche della collaborazione di Mentally Street Shop, l’attività che 2007 in Sesto Calende propone abbigliamento streetwear.

Il negozio proporrà la vendita benefica dei celebri br@brick, gli oggetti culto di design che giungono da un’azienda capace in questi anni di sviluppare importanti collaborazioni con celebri brand. Tutto il ricavato sarà devoluto all’Associazione CAOS.

L’apertura dell’edizione del 2023 di Rosatomico sarà venerdì 20 ottobre alle 17 agli uffici della Gefad srl situati all’altezza del Corso Giacomo Matteotti. Qui avrà luogo un incontro un incontro di confronto sul tema Prevenzione al tumore al seno e non solo…”.

Ospite speciale sarà Adele Patrini, Presidente dell’Associazione C.A.O.S. onlus e promotrice ed ideatrice di tanti progetti al servizio della comunità lombarda. Ha infatti dedicato la sua vita al supporto delle donne malate di tumore al seno e da ex paziente propone un volontariato che migliori l’universo senologico.