Sette film d’animazione e magia nella nuova stagione di CinemaKids

Tra indimenticabili classici e novità di successo conditi da un pizzico di magia, arriva la stagione autunnale 2023 di CinemaKids, la rassegna che Filmstudio90 dedica ai bambini e alle loro famiglie.

In programma, tra ottobre e dicembre, otto appuntamenti speciali al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese, sempre di domenica pomeriggio alle ore 15, con ingresso per tutti a prezzo ridotto a 5 euro.

Si comincia domenica 8 ottobre con Elemental (foto sopra), l’ultimo successo della Disney – Pixar che insegna a riconoscere i desideri e a gestire le emozioni, soprattutto la rabbia. Gli organizzatori promettono sorprese prima e dopo la proiezione del film che racconta la storia di Ember e Wade ad Element City, una città i cui abitanti sono fuoco, acqua, terra e aria. L’ardente giovane donna e il generoso ragazzo acquatico si incontrano e, nonostante le tante differenze, iniziano a conoscersi, superando ostacoli e stereotipi.

Il secondo appuntamento di CimemaKids è invece una novità per la rassegna: domenica 15 ottobre alle ore 15.30 i bambini potranno partecipare in Teatro allo spettacolo di magia e grandi illusioni di Geko, al secolo Federico Nuccio (solo per questa data il biglietto costa 10 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini).

Da non perdere Domenica 22 ottobre “Titina” (foto sopra), film d’animazione norvegese rivelazione della passata stagione che racconta in maniera divertente e poetica la grande avventura alla scoperta del Polo Nord a bordo di un dirigibile di Ronald Amundsen e Umberto Nobile (assieme alla sua cagnolina Titina), un secolo fa.

In programma il 3 novembre l’ultimo capitolo delle Tartarughe Ninja – Caos Mutante, impegnate in una nuova avvincente avventura, mentre il 12 novembre, in occasione della Festa del Cinema Europeo, sarà proiettato Mavka e la foresta incantata. Si tratta di un’animazione ucraina ispirata a un’antica leggenda locale. Il film è entrato in lavorazione alla vigilia della guerra ma è stato ultimato quando i russi avevano già sferrato il primo attacco.

L’ultima domenica di novembre per i bambini più piccoli c’è Paw Patrol, il film, mentre domenica 3 dicembre sarà proiettato in anteprima a Varese Mary e lo spirito di mezzanotte (foto sopra). È l’ultimissima animazione italiana firmata da Enzo D’Alò, liberamente tratta dal romanzo irlandese La gita di Mezzanotte di Roddy Doyle. Una storia universale di amore e di amicizia per tutta la famiglia.

Infine, l’ultimo appuntamento della stagione autunnale di CimemaKids, domenica 10 dicembre è un evento speciale: torna per un pomeriggio soltanto sul grande schermo la mitica animazione natalizia Nightmare before Chrismas, nel 30^ anniversario dalla sua prima uscita al Cinema.

