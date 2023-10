Sette furti a negozi e abitazioni: agli arresti il ladro seriale di Sesto Calende

Ha colpito con spregiudicatezza e serialità durante tutta l’estate, depredando abitazioni o esercizi commerciali specialmente di notte. La fervente attività criminale di un 49enne italiano senza fissa dimora è giunta al capolinea grazie all’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Sesto Calende sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.

Ben sette gli episodi accertati, tutti commessi a Sesto Calende e tutti messi a segno col medesimo modus operandi. L’uomo avviava la sua attività di notte, prendendo di mira esercizi commerciali di vicinato o ristoranti, in cui si introduceva scassinando abilmente porte o finestre, approfittando specialmente dell’assenza di strumenti di difesa passiva. Dopo l’ingresso, ripuliva subito i registratori di cassa, attività che gli ha consentito di raggranellare più di 5mila in contanti.

Dopo la prima cernita, il ladro focalizzava l’attenzione su altri oggetti ed in particolare su quelli di maggior valore e di facile smercio, come ad esempio apparecchi elettronici o telefoni cellulari. In un’occasione non ha esitato a rompere anche un piccolo salvadanaio, facendo incetta dei pochi spiccioli che conteneva.

L’attività dei Carabinieri, partendo dalle preziose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e proseguendo con lo sviluppo dei dettagli acquisiti durante i sopralluoghi e l’analisi dei filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza comunale, ha consentito di addebitare all’indagato anche la responsabilità di due furti in abitazione, di cui uno perpetrato ai danni di una coppia di turisti stranieri che aveva scelto la riviera sestese del Lago Maggiore come luogo ove trascorrere le vacanze in campeggio.

Per l’uomo, che è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio, si sono aperte le porte del carcere.