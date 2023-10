Settimana all’insegna della variabilità con piogge abbondanti martedì e sole nel weekend

Sarà una settimana all’insegna dell’instabilità quella che ci attende secondo il centro geofisico Prealpino. La fase di relativa stabilità, che caratterizza il tempo di oggi e in parte di domani, lascerà poi spazio a un nuovo peggioramento, atteso in particolare martedì, per l’afflusso di correnti molto umide da sud-ovest richiamate da una vasta circolazione depressionaria presente sull’Europa occidentale.

La giornata di oggi, dunque, è all’insegna del sole. Solo in serata possibile il transito di velature. Temperature tra i 12 i i 18 gradi

Lunedì 23 ottobre

In mattinata ancora sole prevalente, ma con nuvolosità in progressivo aumento, accompagnata da qualche goccia nel pomeriggio, poi piogge sparse in serata. Temperature tra i 12 e i 17 gradi.

Martedì 24 ottobre

Giornata grigia e piovosa su tutta la regione. Precipitazioni localmente abbondanti sui rilievi e a carattere nevoso oltre 2800m. In pianura rinforzi di vento orientale. Temperature tra i 13 e i 15 gradi

Mercoledì 25 ottobre

In mattinata nuvole residue e qualche debole precipitazione perlopiù sui rilievi. Limite neve in calo attorno a 2200m. A partire dalla pianura via via apertura di schiarite soleggiate. Temperature in calo le minime a 11 gradi e in rialzo le massime attorno ai 18.

Giovedì 26 Ottobre

Nuvolosità nuovamente in aumento ma al mattino ancora qualche schiarita. Dal tardo pomeriggio possibile qualche debole pioggia. Temperature tra i 10 e i 18 gradi

Venerdì 26 ottobre

Schiarite attese nella giornata du venerdì con progressivo abbandono delle nuvole a e temperature lievemente in rialzo tra 11 e i 19 gradi.

Weekend di tempo variabile con il passaggio di nuvole il sabato e il ritorno del sole nella giornata di domenica. Temperature in leggero calo tra 9 e 6 gradi.