Si ferma la “serie tricolore” degli Arona 65ers: Trieste è campione d’Italia

Si chiude a Trento la notevole serie di scudetti vinta nella disciplina del flag football (il football americano senza placcaggi) dagli Arona 65ers. La formazione del Lago Maggiore aveva conquistato quattro titoli tricolori consecutivi tra il 2019 e il 2022 (cinque in tutto: il primo arrivò nel 2015) ma quest’anno è stata costretta ad abdicare e ad accontentarsi del terzo posto.

A interrompere la “dinastia” del team novarese sono stati i Riders Roma che hanno stoppato i 65ers in semifinale al termine di una gara molto equilibrata (28-36). Match che sembrava poter essere una sorta di finale anticipata del torneo, visto che le due squadre erano considerate le favorite alla vigilia. Nella prima fase Arona aveva vinto il mini-girone superando 42-24 le Aquile Ferrara e 40-26 i Giaguari Torino.

E invece Roma è poi capitolata sul più bello, perdendo di un solo punto (26-25) la finale per il titolo contro i Refoli Trieste. I giuliani, dopo una stagione non sempre facile, hanno quindi conquistato il primo scudetto dopo ben tre secondi posti sempre alle spalle di Arona. Per i 65ers (foto Bascialla) quindi terzo posto finale davanti ai Giaguari Torino.

Le finali nazionali sono state disputate al centro sportivo di via Fersina a Trento sotto la regia della lega LIFF e della formazione locale dei Thunders: al torneo di prima divisione hanno preso parte sei team, impegnati dapprima in un girone all’italiana (due da tre squadre ciascuno) e poi in semifinali e finali. Ma in casa aronese si pensa già alla prossima stagione e alla possibile rivincita.