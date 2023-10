Si parla di genitori e disabilità a Orino con il libro Come bambini sotto il lenzuolo

Dopo aver pubblicato e venduto migliaia di copie con Ultra Edizioni (“Cuciti al cuore” e “Quanto mi servivi”) e DeAgostini (“Io e il drago”) è uscito il primo romanzo di Francesco Cannadoro Come i bambini sotto il lenzuolo. Il libro sarà presentato sabato 7 ottobre alle ore 18 alla Guest House “La cort di matt” di Orino.

Francesco Cannadoro è autore del blog Diario di un padre fortunato, diventato una pagina Facebook e poi anche Instagram per supportare la battaglia di Tommi, nato con una malattia neurodegenerativa.

La sua capacità di parlare di disabilità e genitorialità con coraggio e ironia, lontano dalla retorica, gli ha fatto guadagnare grande popolarità sul web, radunando una fedelissima community.

UN ROMANZO SULL’ESSERE GENITORE CON FIGLIO DISABILE

“Come i bambini sotto il lenzuolo” racconta la realtà di Federico: papà di Simone, affetto da una disabilità del tutto simile a quella di Tommaso, che si sente schiacciato da una situazione tanto pesante al punto da decidere di abbandonare il figlio e la madre del bambino, Serena.

Garantisce soltanto, a debita distanza, un sostegno economico. Per il resto scompare totalmente, e quel figlio diventa il suo segreto. Ma la vita è bizzarra, e dopo qualche anno sarà costretto a fare i conti con quella scelta, a guardarsi dentro, ad ammettere le proprie fragilità: un passaggio necessario per tornare a vestire appieno i panni di padre.

Federico ha un segreto, un sacco di difetti, tutto da perdere, e ignora quanto ha da guadagnare.

Una storia che mette in luce la complessità dell’amore genitoriale in relazione alla disabilità di un figlio, l’importanza di trovare il coraggio di affrontare le proprie paure più profonde in nome di quell’amore, e l’ineluttabilità delle conseguenze delle nostre azioni.

Come bambini sotto il lenzuolo è l’ultimo libro di Cannadoro e contemporaneamente il suo primo romanzo, autoprodotto. Sarà presentata sabato 7 ottobre alle ore 18 nella sua unica data lombarda presso la Guest House “La cort di matt”, in via Milano 3 ad Orino.

Dialogherà con l’autore Beppe Lamberto, scrittore.

Per partecipare all’evento è consigliata la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3497481885.